醫療急先鋒》「亞洲補快」傅雲慶掌舵台中榮總 航向國際一流醫院

台中榮總院長傅雲慶以創新技術和溫暖醫者之心，為數千名心臟病童帶來新生。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國際小兒心臟科權威傅雲慶曾創下多項全球心導管治療成功首例，有「亞洲補快」之稱。他在今（2025）年1月接任台中榮總院長，身為基督徒的他，一生追求「榮神益人」榮耀神並有益他人，目標將中榮打造為國際一流的醫院。

傅雲慶被喻為小兒心臟魔法師，以創新技術和溫暖醫者之心，為數千名心臟病童帶來新生，更創下許多全球第一，2004年亞洲首例利用心臟內超音波修補心臟破洞可免開刀、免全身麻醉；2007年全球兒童首例經由頸靜脈裝關閉器手術，也是補心臟破洞最快5分14秒記錄保持者，近期以4分30秒刷新紀錄。

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傅雲慶醫師在2013年完成亞洲首例以心導管治療1600克早產兒的開放性動脈導管。（資料照，記者蔡淑媛攝）

2010年，傅雲慶完成台灣首例「膜型心室中膈缺損」治療；2013年，完成亞洲首例以心導管治療1600克早產兒的開放性動脈導管，隔年3月再完成當時亞洲最輕1350克早產兒治療，之後更創紀錄為600克早產兒治療成功，去年12月在擔任中榮院長期間，更完成台灣兒童首例二尖瓣植入術，不斷自我突破。

傅雲慶兒時在春節時發高燒到大醫院就診被拒，讓他立志成為兒科醫師，並且不能拒人千里之外。30多年前，心臟病人開心手術，得鋸胸骨、讓心跳停止，「病人開心，不開心」，他在北榮當住院醫師時看到當時部主任、兒童心臟科專家黃碧桃以心導管手術將不鏽鋼彈簧圈封堵動脈導管，那一刻的神奇與驚喜「本來要開大刀，結果不用開刀」，決心專精這項技術，讓病人得到更好治療。

國際小兒心臟科權威傅雲慶曾創下多項全球心導管治療成功首例，有「亞洲補快」之稱。（記者蔡淑媛攝）

傅雲慶不斷精進心導管手術技術，目的不是創紀錄，「只希望能讓病人免受開刀之苦」，他說，醫學強調治療指南，創新是突破禁忌，也承擔更高風險，但創新手術絕不是盲做，而是有理論基礎、深思熟慮，並與家屬充分溝通，他為孩子禱告，術前會像日劇「醫龍」，在腦海中模疑手術過程多次。

傅雲慶說，基督徒的一生就是「追求榮耀神、有益他人」，他坦承身為很認真工作的醫生，絕對不是一個好丈夫，努力創造病人的價值；他也分享生活哲學，學生時代比IQ，出社會比EQ，整個人生則是比JQ「Joy喜樂指數」，進一步延伸到醫院管理，當主管以來從沒講過一句重話或大聲講話。他形容工作有當責與負責，工作除了把本份做好，最後成果決定在桶箍，提升弱者，對團體有愛。

傅雲慶醫師在2015年以心導管為李阿嬤嚴重瓣周漏做栓塞補洞救命。（資料照，記者蔡淑媛攝）

至於養生之道更是顛覆大家想像，為了節省時間不吃早餐，飲料只喝「黑白黑」，絕不喝有熱量的飲料。由於有家族糖尿病史，嚴格飲食控制，維持體型，執行168間歇斷食10幾年，還維持每週打兩次羽球，得過多次比賽冠軍，他笑稱「可以不睡覺，不能不打球」，只要上場就能電爆年輕人。

台中榮總院長傅雲慶打羽球健身、抒壓，體力、球技了得，獲獎無數。（傅雲慶醫師提供）

台中榮總院長傅雲慶56歲時開始學習打桌球，不斷苦練，突破自我。（傅雲慶醫師提供）

為了「脫離溫柔鄉！」更在56歲開始學習打桌球，光是蹲步、正手攻球、反手推球就練了兩年，可說是咬牙苦撐，現在光是反手推球就能打上584下，更證明「體力是鍛煉出來的」，常常看診12個小時後能連打2小時羽球，一個假日先打2小時羽球，再打2小時桌球，一場接一場，渾身爆汗，也很抒壓、非常愉快，羽球講求戰略，桌球講究技術而且「不能急」，也應用為人處事。

中榮未來發展面向，傅雲慶表示，中榮已在前院長陳適安帶領進入百大智慧醫院，長青分院將於2027年完工，質子治療中心於今年完工，醫院今年也準備申請JCI國際醫院評鑑認證，在AI智慧醫療、尖端醫療、精準醫療及再生醫療持續精進，細胞治療達到國內領先地位，最先進CAR-T細胞治療癌症為全國做第二多且成功率最高。

傅雲慶強調，中榮將以穩健經營、未來醫療、創新教研、幸福職場、社會共融，及環境永續等六大主軸，目標成為國際一流的醫學中心，立足台灣，引領世界，創新研發能夠幫助全世界的病人。

台中榮總院長傅雲慶，一生追求「榮神益人」榮耀神並有益他人，目標將中榮打造為國際一流的醫院。（記者蔡淑媛攝）

中榮是中部唯一的公立醫學中心，目標成為國際一流的醫學中心。（記者蔡淑媛攝）

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