義大20週年院慶 林義守致贈「天堂鳥」雕塑感謝杜元坤

義联集團創辦人林義守（中）、義大醫院院長杜元坤（左）和義大醫療先進醫療技術整合發展委員會主委李伯皇（右）3人，一起切下象徵義大「榮耀二十、璀璨未來」的大蛋糕。（義大醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕義大醫院創院20週年，院方今（27）日下午舉辦20週年暨升格醫學中心慶祝活動，平日難得露面的義联集團創辦人林義守，特地致贈象徵成功與榮耀的「天堂鳥」藝術雕塑，給義大院長杜元坤，感謝其多年領導及奉獻。

慶祝活動今天下午在義大醫院醫療大講堂登場，包括林義守、杜元坤，義大醫療先進醫療技術整合發展委員會主委李伯皇、義大癌治療醫院院長洪朝明、義大大昌醫院院長張基昌和屏東義大醫院院長顏政佑皆親臨現場，展現義大醫療體系堅定團結精神。

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高市衛生局長黃志忠、屏東縣衛生局長張秀君、燕巢區長吳進興及眾多醫界與學術界貴賓，也共同見證義大醫療重要里程碑。林義守、杜元坤和李伯皇一起切下象徵義大「榮耀二十、璀璨未來」的大蛋糕，義大幼兒園童以純真歌聲帶領全場高唱生日快樂歌。

林義守並致贈「天堂鳥」藝術雕塑給杜元坤，感謝他多年來對義大的卓越領導與奉獻，「天堂鳥」雕塑出自國際知名藝術家麥可·艾朗（Michael Aram）之手，靈感來自優雅綻放的鶴望蘭，其羽翼般的花瓣象徵堅韌與飛翔。寓意義大醫院在杜院長帶領下，無懼挑戰、穩健成長，持續開創新局，邁向國際頂尖醫學中心，為病人帶來更卓越的照護與希望。

杜元坤則以「音樂與醫療的人生交響曲」為題發表演說，他表示，「音樂與醫療有著異曲同工之妙，音樂是一場交響樂，每個音符都需完美協調；醫療亦然，每位醫護人員都是樂團一員，透過團隊合作，共同為病人演奏生命的希望與奇蹟。」一番話感動全場，掌聲不絕而耳。

「天堂鳥」雕塑出自國際知名藝術家麥可·艾朗（Michael Aram）之手，靈感來自優雅綻放的鶴望蘭。（義大醫院提供）

義大醫院創院20週年，今（27）天下午舉辦20週年暨升格醫學中心慶祝活動。（義大醫院提供）

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