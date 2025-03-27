乾癬男天天吃藥都沒效 問題竟出在補太多牛樟芝

長庚醫院皮膚部主治醫師黃毓惠（左）與陳冠伃（右）合寫《當皮膚起內閧：解開皮膚免疫疾病奧秘》一書，提供皮膚疾病正確知識。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕1名30多歲男性小腿出現乾癬病灶後，家人以為免疫力不足，為他大補靈芝，結果1、2個月後，乾癬面積不減，反而擴散全身；1名50多歲也是罹患乾癬的男性，按醫囑用藥3個月，病況卻未見改善，原來與他天天食用牛樟芝有關。醫師提醒，許多皮膚疾病與免疫功能失調有關，若再吃補強化免疫力，恐讓病況更惡化。

長庚醫院皮膚部主治醫師黃毓惠表示，免疫功能失調為「不應該反應卻反應」，也就是免疫功能太強，但不是好的強，而是失調的強，明明沒有病毒、細菌感染，免疫系統卻異常活躍地去攻擊自己的皮膚造成致病。

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黃毓惠指出，常見皮膚免疫疾病以異位性皮膚炎全台約100萬至200萬人最多；蕁麻疹也是許多人或多或少都曾經長過，有些人是急性發作，一輩子1、2次，但也有慢性患者；乾癬（牛皮癬）則是粗估6萬至8萬名病友；還有圓禿（鬼剃頭），棘手之處在於部分病人可能僅小學、幼稚園，頭髮掉光光，連眉毛、睫毛都不見。

針對這些疾病，黃毓惠說明，很多人可能以為只是一個皮膚的表現，卻不知道是免疫功能失調。臨床上更常碰到病人以為免疫力不足而東補西補，大吃人參、靈芝、冬蟲夏草等補品，結果適得其反，病況變更糟。

黃毓惠指出，這種病人看到「強化免疫功能」的產品就要快跑，真正需要的是「調節免疫功能」，也就是讓免疫功能恢復正常而非更強，可以多運動，或喝綠茶、吃薑黃之類的食物可能都有助益。

黃毓惠與同為長庚醫院皮膚部主治醫師的陳冠伃一起合寫《當皮膚起內閧：解開皮膚免疫疾病奧秘》一書，以系統化方式剖析臨床上最常見的10種皮膚免疫疾病，包括異位性皮膚炎、蕁麻疹、乾癬、過敏型接觸性皮膚炎、圓禿、白斑、天疱瘡與類天疱瘡、紅斑性狼瘡、皮肌炎及嚴重型皮膚藥物不良反應；從疾病概述、臨床表現、診斷方式、免疫機制、誘發因子與治療策略等面向進行介紹，希望幫助患者擺脫錯誤迷思。

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