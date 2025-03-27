馬偕「喜樂工作坊」20年 陪伴病友穩定就業、重拾自信

馬偕醫院2005年創立「喜樂工作坊」，是國內第一個由醫療機構設立的庇護工場，專為思覺失調、重鬱症等慢性精神疾病患者提供穩定、安全的工作環境。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕曾因幻聽困擾，無法維持工作與人際關係的30多歲小琪，經診斷為思覺失調症。治療穩定後，她踏入馬偕醫院設立的「喜樂工作坊」，從最初學做便當、整理賣場、跑外送，到如今笑容自信、與同事互動熱絡，讓家人看了也直呼感動。

這個改變背後是馬偕醫院精神醫學部默默耕耘20年的成果，2005年創立的「喜樂工作坊」，是國內第一個由醫療機構設立的庇護工場，專為思覺失調、重鬱症等慢性精神疾病患者提供穩定、安全的工作環境。走過20年，已幫助超過10名病友成功轉銜進入職場，包括超商、清潔、保全、餐飲等領域，許多人甚至已能獨立生活、自主工作。

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馬偕醫院今（27日）舉辦成果發表會，台北市勞動力重建運用處處長陳昆鴻特別到場，他表示，庇護工場是協助慢性精神病患重返社會的重要基礎，馬偕醫院作為宗教背景的醫療機構，是全國最早關注這項議題並實際投入資源的單位，長年來致力於為台北市及周邊縣市的病友打造穩定、保護性的就業環境，幫助他們重建自信，對社會貢獻深遠。

目前「喜樂工作坊」共有12位員工，搭配2名專業就服員協助安排工作與情緒支持。「他們不是弱勢，他們靠自己的手，變成了強勢！」馬偕醫院院長張文瀚表示，喜樂工作坊多年來不只生產出香濃咖啡、可口點心，更烘焙出一個個重獲自信與尊嚴的人生。

值得一提的是，喜樂工作坊已連續6年獲得台北市評鑑「優等」。精神醫學部主任徐堅棋補充，雖然社會對心理健康的討論逐漸增加，但偏見與誤解仍在，工作坊讓醫院不只是治療病痛的地方，也提供長期就業的機會，更讓社會看見病友們其實也能做得到、做得好。

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