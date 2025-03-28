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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》春季養肝正當時 中醫推3茶2湯補氣抗敏又祛濕

2025/03/28 08:31

中醫師表示，春季是養肝好時機。除應多食蔬果少辛辣，推薦菊花枸杞茶、玫瑰花茶、桂枝薑棗茶等3款茶飲，改善肝火旺、壓力大與過敏體質；示意圖。（圖取自photoAC）

中醫師表示，春季是養肝好時機。除應多食蔬果少辛辣，推薦菊花枸杞茶、玫瑰花茶、桂枝薑棗茶等3款茶飲，改善肝火旺、壓力大與過敏體質；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕《黃帝內經》中提及：「春養肝、夏養心、秋養肺、冬養腎。」可知春天養肝正是時候。澄觀中醫診所中醫師吳宛玟在臉書專頁「澄觀中醫診所-台中公益」發文表示，春季對應於人體屬肝，肝屬木，是人體肝氣最旺之時，也是調養好時機。飲食上建議多食蔬果少辛辣，推薦菊花枸杞茶、玫瑰花茶、桂枝薑棗茶等3款茶飲補陽氣，改善肝火旺、壓力大與過敏體質；另可搭配清熱化濕、潤肺潤膚的四神排骨湯、銀耳百合蓮子湯，有助健脾又祛濕。

吳宛玟說，春天食療重點在於多吃新鮮綠色蔬菜及富含維生素的水果，有助腸道蠕動，並可增強免疫力；也可吃些薏仁、山藥，幫助袪濕健脾。另吳宛玟提醒，此時應減少攝取高脂肪食物、辛辣調味品及烈酒。

疏肝理氣3茶飲

●菊花枸杞茶

材料：菊花5克+枸杞10顆，熱水沖泡。

適飲對象：常熬夜或用眼過度導致眼睛乾澀者。

功效：清肝明目，可緩解眼睛疲勞、改善肝火旺盛。

●玫瑰花茶

材料：玫瑰花3朵+陳皮5克，熱水沖泡。

適飲對象：壓力大、情緒煩躁者。
功效：疏肝理氣，有助於緩解壓力，調節情緒。

●桂枝薑棗茶

材料：桂枝5克+生薑3片+紅棗3顆，小火煮10分鐘。

適飲對象：虛寒怕冷、免疫力低下、過敏體質者。

功效：暖身驅寒，溫補提升陽氣。

健康網》春季養肝正當時 中醫推3茶2湯補氣抗敏又祛濕

中醫師說，想保養呼吸系統、改善咽癢乾咳、滋潤皮膚、養顏美容，可飲用銀耳百合蓮子湯，有益潤肺潤膚；示意圖。（圖取自freepik）

健脾潤膚2湯品

●四神排骨湯

材料：蓮子、芡實、茯苓、山藥、排骨。

適飲對象：脾胃虛弱、胃口差、排便多次或不成形者。

功效：補氣健脾、開胃祛濕。

●銀耳百合蓮子湯

材料：銀耳、百合、蓮子、紅棗、冰糖。

適飲對象：想保養呼吸系統、改善咽癢乾咳、滋潤皮膚、養顏美容者。

功效：潤肺潤膚、清心安神。

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