健康網》青蔥超鮮甜！ 北農教4步驟「炒梅花肉」營養滿分

北農教「青蔥爆香梅花肉」料理方式；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人在料理最後時，會加蔥提味，但其實蔥也能當主菜！台北農產運銷公司分享1道青蔥料理：「青蔥爆香梅花肉」，簡單4步驟，將爆香的蔥白釋放自然甜味，與軟嫩梅花豬肉完美結合，鮮甜加倍，1盤均衡攝取肉類、蔬菜，搭配熱騰騰白飯吃或單吃，都讓人忍不住一口接著一口，超涮嘴。

青蔥超營養 富維生素C、胡蘿蔔素

農業部曾表示，青蔥除了含有水分、蛋白質及碳水化合物，還具有豐富的維生素C及人體需要的微量元素鈣、鐵、鈉、鉀、磷，其中蔥綠處更富含葉紅素（胡蘿蔔素），搭配油脂食用後，可轉換為維生素A。另外，因植株含有揮發性的硫化物，讓青蔥吃起來格外辛香外，還具有抑菌作用。

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該如何保存青蔥？北農在臉書專頁「臺北農產」發文建議，可先將青蔥去頭洗淨成蔥花，放入保鮮袋終將空氣擠出後，至於冰箱冷凍，可延長保存期限。

北農建議，可先將青蔥去頭洗淨成蔥花，放入保鮮袋終將空氣擠出後，至於冰箱冷凍，以延長保存期限；示意圖。（圖取自photoAC）

北農分享1道「青蔥爆香梅花肉」料理，將青蔥作為主角，利用青蔥的自然甜味，少油少鹽炒出豐富層次，1盤均衡攝取肉類與蔬菜，不論是搭配熱騰騰白飯還是單吃，清爽又美味。準備食材、製作步驟如下：

●準備食材：青蔥1把、梅花豬肉片300克、五香粉、胡椒粉少許、玫瑰鹽適量、橄欖油少許。

●製作步驟：

1.青蔥洗淨切段，分開蔥白、蔥綠備用。

2.熱鍋加橄欖油，先炒蔥白至香氣四溢。

3.放入梅花肉片拌炒變色，加五香粉、胡椒粉調味。

4.肉熟透後加入蔥綠快速拌炒，最後撒點玫瑰鹽提味，起鍋便完成了。

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