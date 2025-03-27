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胃癌起因新發現！ 研究：胃壁突變圖譜藏異象

2025/03/27 12:34

科學家首度繪製胃壁細胞突變圖譜，揭露早期癌變信號與罕見染色體異常，暗示未知致癌因子的存在；示意圖。（圖取自shutterstock）

科學家首度繪製胃壁細胞突變圖譜，揭露早期癌變信號與罕見染色體異常，暗示未知致癌因子的存在；示意圖。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家首次系統繪製健康胃壁細胞的體細胞突變圖譜，發現癌症形成的早期信號，並意外觀察到部分細胞存在罕見染色體異常，暗示可能有未知致癌因子。這項研究刊登於《自然》期刊（Nature），深化了我們對胃癌起源與發展的理解。

胃癌是全球第5大常見癌症，也是癌症死因第3名，2022年新增病例近百萬，東亞與南美洲病例尤多。肥胖、吸菸及幽門螺旋桿菌（Helicobacter pylori）感染是已知風險因子，其中後者在英國引發約4成胃癌病例。胃壁細胞長期暴露於腐蝕性胃酸，但研究顯示其突變率與體內其他細胞相近，顯示胃黏膜有強大保護機制。

《每日科技網》（scitechdaily）報導，這項研究由英國惠康桑格研究所、美國麻省理工學院與哈佛大學博德研究所、香港大學等機構合作，針對30名來自香港、美國與英國的參與者（包括18名胃癌患者與12名健康者），分析其非癌變胃腺體樣本。團隊使用雷射捕獲顯微切割技術，精準分離238個正常胃壁細胞樣本，進行全基因體定序。

數據顯示，到60歲時，正常胃壁近一成細胞帶有與癌症相關的「驅動突變」（driver mutations）。更令人矚目的是，部分參與者的胃壁細胞出現罕見異常：第13、18、20號染色體擁有三套拷貝，稱為「三染色體性」（trisomy）。這在其他正常組織研究中未曾出現，可能是胃部獨有現象。由於此異常僅見於部分人，且可能多次獨立發生，研究人員推測這些人或曾接觸未知外部致變原。

在胃癌患者的非癌變胃壁中，有些看似正常的腺體在顯微鏡下已現早期癌變跡象，突變數量顯著增加，可能是胃癌起始的最初階段。而癌變組織的突變數則急劇上升，顯示胃癌後期突變積累加速。研究亦發現，慢性發炎會提升帶有驅動突變細胞的比例，為探究其與胃癌風險的關聯提供線索。

研究第一作者、博德研究所的庫倫斯博士（Tim Coorens）表示，胃壁具保護機制，能抵禦胃酸影響，但在胃癌患者的正常細胞中，突變數量較高，類似癌症早期變化。香港大學共同領導作者梁雪儀教授補充，三染色體性現象暗示可能存在未知致變原，僅部分人接觸過。惠康桑格研究所的斯特拉頓爵士（Mike Stratton）則指出，新技術讓科學家得以追溯突變歷程，了解癌症關鍵過程。

這項研究為胃腸道正常組織突變圖譜增添一環，未來可望進一步揭示老化與癌症的關聯，並探索突變在其他疾病中的角色。

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