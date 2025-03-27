罰款3千元起跳！4月1日起 南市查到孑孓一律開罰

南市登革熱防治中心籲請民眾清除所有可能積水的容器，消滅病媒蚊孳生源。（南市衛生局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕天氣逐漸轉暖，台南市登革熱病媒蚊數量已進入上升期。南市登革熱防治中心表示，南市今（2025）年4月1日起，針對查獲孳生源者，一律依傳染病防治法開罰3000元到1萬5000元，無改善期。

依據南市登革熱防治中心誘卵桶監測數據，蚊卵數量正逐漸攀升中，今年3月誘卵桶平均陽性率12.73％，較2月份平均4.06％明顯提升，民眾也感受到蚊子有變多的趨勢。埃及斑蚊及白線斑蚊是登革熱主要病媒蚊，2種斑蚊的幼蟲（孑孓）喜歡生長在乾淨的水域，只要0.5公分高的水即可成為孵化的空間，舉凡天然的容器如樹洞、椰子殼、竹筒等或人為棄置的飲料罐、紙杯、紙碗等。另外，人為廢棄物如水桶，洗澡盆、鍋碗瓢盆等，只要有積水就有機會成為斑蚊產卵的孳生源之一。

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登革熱防治中心表示，病媒蚊陽性容器態樣以桶、缸、甕、盆占佔65.71％為最大宗，其次為帆布、大型塑膠袋等。容器如未即時清除，下雨過後，即會成為登革熱病媒蚊孳生的溫床，如容器未及時被清除，1週後就會產生數量龐大的登革熱病媒蚊，登革熱傳播風險也同步提升。

截至3月26日止，今年全國境外移入登革熱病例已累計39例，南市今年本土登革熱零病例，境外移入個案1例。登革熱防治中心主任尤天厚提醒，南市於今年4月1日起，針對查獲孳生源者，一律依傳染病防治法第25、70條規定，處罰鍰3000元到1萬5000元，無改善期。籲請民眾配合防疫，巡視住家、工作點周遭環境，清除所有可能積水的容器，消滅病媒蚊孳生源。

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