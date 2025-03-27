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健康網》睡前1根菸 小心尼古丁擾局
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕很多人習慣睡前來1根菸，以為這樣能放鬆助眠，但醫師指出，吸菸不但不能幫助入睡，還會讓睡眠變差，若吸菸者長期有睡眠問題，戒菸或許才是關鍵解方
周伯翰身心醫學診所醫師鄭佳益指出，尼古丁是1種中樞神經刺激劑，可能導致入睡困難、淺眠，甚至增加睡眠呼吸中止症的風險。
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尼古丁對睡眠5影響
●難以入睡
●睡眠變淺：讓人更容易驚醒，睡眠品質下降。
●夜間頻繁醒來：吸菸者可能會因「尼古丁戒斷」在半夜驚醒，導致睡眠片斷。
●睡眠時間變短
●影響生理時鐘：無論短期或長期吸菸都會影響生理時鐘，打亂正常睡眠週期。更嚴重的是，抽菸還可能提高「睡眠呼吸中止症」的風險！
鄭佳益指出，研究顯示，吸菸者罹患睡眠呼吸中止症的機率約是非吸菸者的3倍，這會導致夜間缺氧、白天嗜睡，甚至增加癌症、中風、高血壓、心肌梗塞的風險。
5方法提升睡眠品質
●戒菸：鄭佳益指出，別再用「抽菸放鬆」來欺騙自己，尼古丁只會讓你越來越難睡。
●建立規律作息：每天固定時間上床與起床，幫助生理時鐘穩定。
●睡前避免刺激物：除了尼古丁外，咖啡、酒精等也可能干擾睡眠。
●學習放鬆技巧：冥想、深呼吸、漸進式肌肉放鬆等方法有助於改善睡眠。
●規律運動：研究顯示，有氧運動可能降低壓力、吸菸渴望與戒斷症狀，進一步改善睡眠品質。
鄭佳益指出，抽菸不只傷身，還會偷走深層睡眠，讓你每天都像沒睡飽。如果發現長期睡不好，每天起床都覺得疲憊，或許該開始考慮戒菸，讓身體恢復健康的睡眠節律，而壓力也會影響睡眠。
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