健康網》孩子肚子餓了！ 醫推超商5健康小點心

醫師指出，蛋是很好的優質蛋白質來源，對於肌肉與骨骼成長是重要的關鍵營養素。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕青春期的孩子胃總像無底洞，當他們飢腸轆轆地走進便利商店時，常常選擇的都是高油、高糖、高熱量的零食，很可能會影響到他們以後的健康和成長；對此，禾馨民權婦幼診所兒童內分泌科醫師陳奕成建議，可以選擇茶葉蛋、原味堅果、原型地瓜、無調味海苔、香蕉／蘋果，兼顧成長與健康。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文分享，在門診時常聽到孩子說「有時候肚子就很餓，想吃東西」，特別是正在控制體重，或正處於青春期快速成長的孩子們，家長們也有同感，孩子總是吃不夠、才剛吃完又說餓，這其實是這個時期孩子們很正常的營養需求，因此幫助他們找到能吃飽、補充能量、又能幫助長高、不增加負擔很重要。

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茶葉蛋 補腦又顧骨本

陳奕成指出，蛋是很好的優質蛋白質來源，對於肌肉與骨骼成長是重要的關鍵營養素。同時蛋黃當中也富含膽鹼和維生素Ｄ，維生素D可以幫助鈣吸收，促進骨骼健康，膽鹼還對大腦功能有益，有助於孩子提高專注力與學習能力。是幫助孩子頭好壯壯的第一選擇！

陳奕成說，只是茶葉蛋和水煮蛋相比，鈉含量稍高，但他覺得仍是一個方便、營養豐富的選擇，適量食用應該還是對於小朋友的好處比較大。

醫師表示，原味堅果的好處是不僅富含不飽和脂肪酸，同時也是蛋白質、膳食纖維的良好來源；圖為示意圖。（圖取自freepik）

原味堅果 好油好蛋白質

陳奕成表示，原味堅果（杏仁、核桃、腰果）的好處是不僅富含不飽和脂肪酸，同時也是蛋白質、膳食纖維的良好來源，所以容易有飽足感，很適合在正餐之間當作充飢的小零嘴。而且堅果類食物的礦物質含量也相當豐富，同樣有助於兒童的骨骼與肌肉發育，支援他們在快速成長期的大量需求。

陳奕成提醒，堅果類熱量較高，還是要注意每天的攝取量，不要超過30克，然後多選擇無調味、無添加糖或鹽的產品，以避免攝取過多加工成分。

原型地瓜 膳食纖維防便秘

陳奕成表示，地瓜富含膳食纖維和天然碳水化合物，不只能促進孩子的腸胃健康，避免便秘，還可以提供持續性的能量，能夠解決孩子常常剛吃完很快又肚子餓的狀況。甜甜的口感剛好可以滿足孩子對零食的想像，又不會攝取過多精製糖或是人工添加物。

地瓜富含膳食纖維和天然碳水化合物，不只能促進孩子的腸胃健康，避免便秘，還可以提供持續性的能量。（資料照）

無調味海苔 生長發育就靠它

陳奕成說，小小一片海苔，其中的營養素可能比超乎想像！4片海苔的重量大約只有2.5公克，但就能提供大量的維生素A、維生素B群，以及各式孩子長高所需要的微量元素及蛋白質，其中的碘更是兒童生長發育的重要營養，它主要能夠維持甲狀腺的健康，進一步影響小朋友的身高與新陳代謝。

陳奕成表示，一般市面上能買到的海苔分三種，第一種是未經其他加工的乾海苔。第二種為烤海苔，用乾海苔加以烘烤乾燥製成，也是御飯糰、壽司手捲最常使用的種類。第三種是調味海苔。就是把烤海苔加以調味。一般當作零嘴的海苔片大多是這種。所以在買海苔片當作點心的時候，要記得選擇無調味或低鈉版本，才不會攝取過多鹽分或添加物。

醫師指出，4片海苔的重量大約只有2.5公克，但就能提供大量的維生素A、維生素B群，以及各式孩子長高所需要的微量元素及蛋白質；圖為示意圖。（圖取自freepik）

香蕉、蘋果 富含維生素和礦物質

陳奕成指出，便利商店也常常都備有香蕉或切片蘋果，也很適合拿來給孩子當正餐間的熱量補充。其中富含的膳食纖維和天然碳水化合物，一樣能維持飽足感以及提供穩定的熱量，讓小朋友不那麼容易感到肚子餓；同時豐富的維生素和礦物質，還能增進小朋友的免疫力和骨骼肌肉健康。

香蕉或切片蘋果，也很適合拿來給孩子當正餐間的熱量補充；圖為示意圖。（圖取自freepik）

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