健康網》北捷手扶梯左側仍空蕩蕩 心理師解讀人們「怕衝突」

心理師認為，因人們害怕衝突的心態，害怕違反社會規範後被評判，才會繼續選擇站在右側；圖為情境照。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕搭台北捷運，會發現電扶梯前方會有告示牌寫著「扶梯兩側皆可站立」，同時也有廣播加強宣導，但人們依然習慣站右邊，左側仍是空蕩蕩，諮商心理師蘇琮祺認為，最有可能的解釋是人們害怕衝突的心態，害怕違反社會規範後被評判，甚至引發小衝突，而站在右側，省去不必要的心理壓力。

蘇琮祺在臉書專頁「蘇琮祺 諮商心理師」發文分享，他觀察到即使有告示牌，幾乎所有人都還是乖乖站在右邊，他從3個角度來解讀這個現象：習慣了短時間難調整、善良的假設或自我保護、衝突規避，最後一個是他覺得最有可能的解釋。

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習慣的力量 短期難調整

北捷「右側站立、左側通行」的潛規則影響了所有乘客將近30年，長時間的行為塑造之下，大家早已養成「站右邊」的行為模式。蘇琮祺說明，當一個行為重複越多次，大腦就會形成自動化反應，以減少思考成本，形成習慣，即便有告示牌提醒，短期內要扭轉這習慣，還是很不容易的一件事。

蘇琮祺說，這個解釋的漏洞是「為什麼外地人跟新世代年輕人」也站右邊，他發現在尖峰時段，左側空著，大家還是寧願擠在右邊，也不跨到左邊去。因此單純說是「習慣難改」似乎不夠完整，背後可能還有其他心理因素。

台北捷運電扶梯前方會有告示牌寫著「扶梯兩側皆可站立」，同時也有廣播加強宣導，但人們依然習慣站右邊，左側仍是空蕩蕩：圖為情境照。（台北捷運公司提供）

善良的假設或自我保護

常說「台灣最美的風景是人」，蘇琮祺猜想，大家選擇站右側，有可能是想把左邊留給有急事的人—比如趕車的乘客或有緊急狀況的人。心理學中的「利他行為」認為，人們有時會出於同理心，放棄自身便利來幫助他人。

蘇琮祺又說，這樣想的好像過於美好，像在忙碌的通勤時段，願意主動讓路的恐怕不多。「社會交換理論」提到，人們傾向在行為中衡量得失。如果左側空著卻沒人站，多半不是因為善良，而是因為站過去的「成本」更高：比如被誤解或尷尬，因此而讓人卻步。

衝突規避 右側的安全感

蘇琮祺表示，當他看到左側空蕩蕩時，有一瞬間想要站過去，但轉念一想，這樣做「會不會被當成不懂規矩的外地人」。社會焦慮可以解釋人們害怕違反社會規範後被評判，甚至引發小衝突。站在右側，就像躲進群體的安全網，省去不必要的心理壓力。

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