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健康網》因應缺藥潮！ 八大藥業籲採購藥品效期放寬為5-8個月以上

2025/03/26 17:51

因應30年最大缺藥潮！八大藥業呼籲調整採購藥品有效期限為5-8個月以上；圖為情境照。（圖取自freepik）

因應30年最大缺藥潮！八大藥業呼籲調整採購藥品有效期限為5-8個月以上；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕全球因為原物料短缺，通膨及人工成本上漲，造成藥品供應不穩定；台灣市場較小、國際競爭力低，引爆30年最大缺藥潮！八大藥業公協會發函台北市立聯合醫院，建議廠商所交藥品有效期限調整為5個月以上；退輔會也發函「調整藥品集中採購案驗收條款之有效期限至8個月以上，將納入115-116年藥品採購案辦理」。

從2023年到2025年，藥物頻繁出現短缺，如降血壓藥「安普諾維膜衣錠150毫克」112年健保申報數量約1237萬粒、占市場67%；抗憂鬱藥「百憂解」112年健保申報數量約292萬顆、占市場15.3%。這兩款藥去年11月陸續退出台灣市場，而生理食鹽水、點滴注射液更是一度全台大缺貨。第一線藥師認為即使有替代藥品，仍會出現缺貨潮。

為維護病患需求權益，八大藥業建議聯合醫院及榮總等醫療院所，將採購藥品的有效期限放寬為5-8個月以上。（藥師提供）

為維護病患需求權益，八大藥業建議聯合醫院及榮總等醫療院所，將採購藥品的有效期限放寬為5-8個月以上。（藥師提供）

退輔會發函「調整藥品集中採購案驗收條款之有效期限至8個月以上，將納入115-116年藥品採購案辦理」。（藥師提供）

退輔會發函「調整藥品集中採購案驗收條款之有效期限至8個月以上，將納入115-116年藥品採購案辦理」。（藥師提供）

藥師公會：無藥可用民眾受苦 盼政府幫忙

藥師公會全聯會理事長黃金舜支持醫療院所放寬採購藥品效期，他指出，疫情後全球藥品原物料匱乏，台灣缺藥問題是醫藥界共同困擾，藥商爭取進到醫院藥庫效期5~8個月以上是合理的，畢竟面臨藥價被砍利潤變低及進口困難等情形，政府應出手幫忙。「政策不要硬梆梆鐵板一塊」，否則因政策規定導致藥商不願進藥，民眾無藥可用，受苦的還是民眾。

黃金舜說，藥業協會要求廠商對3個月內的末效期藥需做回收保證，如此做法更可保障民眾用藥安全。他並提醒，政府及藥師可多宣導民眾盡量在藥品有效期內服用完畢。

醫師：調整藥品效期 有助供貨穩定

知名的整合醫學專科醫師姜冠宇認為，這樣的改變對整體藥品的效期管理，可以讓缺藥潮供貨問題改善和更穩定。當然嚴格的效期管理與合約規範，有助於確保藥品質量，維護病患安全；但如果相關規範太嚴苛，可能使得一些生產商退出市場或減少產能，影響藥品整體供應。

疫情後全球藥品原物料匱乏，台灣缺藥問題是醫藥界共同困擾，盼政府出手幫忙；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

疫情後全球藥品原物料匱乏，台灣缺藥問題是醫藥界共同困擾，盼政府出手幫忙；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

資深藥界人士說，原先在醫療界即有採購小於1年效期的藥品，在某些特定的藥品尤其常見，只是健保署及某些公立醫院為避免麻煩或造成有圖利廠商的嫌疑，才在採購系統做出要求相當長效期的決定；現在為全面檢討，八大藥業公協會考量病患需求，維持醫療院所供藥系統順利運作的公共利益，建議公務醫療院所彈性放寬採購藥品的效期。

法界人士分析，公務醫療院所對於病患施予各種醫療行為，本就沒有貪污相關法令的適用；至於藥品採購，才會有是否符合政府採購法及涉及貪污圖利的問題。公務醫療院所基於公共利益放寬採購藥品的期限，末效期又有廠商收回的保證，自無觸法之虞；至於這類「即期藥」的採購價格，就由市場機制決定。

八大藥業公協會包括：台北市西藥代理商業同業公會、台灣製藥工業同業公會、中華民國製藥發展協會、中華民國學名藥協會、中華民國西藥代理商業同業公會、中華民國開發性製藥研究協會、中華民國西藥代理商業同業公會全國聯合會，及台灣藥品行銷暨管理協會。

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