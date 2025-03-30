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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

苗栗公館檢出鼬獾狂犬病陽性首例 尚無人員遭咬

2025/03/30 11:19

苗栗縣公館鄉仁安村119甲線道路旁，日前發現一隻死亡鼬獾，經送農業部獸醫研究所檢出狂犬病陽性案例，此為苗栗縣公館鄉首度出現狂犬病陽性案例。（縣府農業處提供）

苗栗縣公館鄉仁安村119甲線道路旁，日前發現一隻死亡鼬獾，經送農業部獸醫研究所檢出狂犬病陽性案例，此為苗栗縣公館鄉首度出現狂犬病陽性案例。（縣府農業處提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉仁安村119甲線道路旁，日前發現一隻死亡鼬獾，經送農業部獸醫研究所檢出狂犬病陽性案例，此為苗栗縣公館鄉首度出現，無人員遭咬傷。自2023年3月迄今，縣內6鄉鎮出現鼬獾狂犬病。縣府農業處表示，將擴大加強公館鄉狂犬病巡迴注射，並提醒民眾不要接觸捕捉野生動物。

縣府農業處自然生態保育科於3月14日下午2點多接獲通報，指公館鄉仁安村119甲線道路旁有一隻死亡鼬獾，經送農業部獸醫研究所檢驗，農業部防檢署於29日發布確認為鼬獾狂犬病陽性案例。

縣府農業處表示，此為苗栗縣公館鄉首次檢出之鼬獾狂犬病陽性案例，無人員遭咬傷。統計縣內自2023年3月迄今總累計第13例野生動物鼬獾驗出狂犬病，包括卓蘭鎮4例、泰安鄉3例、南庄鄉1例、大湖鄉3例、三義鄉1例，及新增公館鄉1例。

農業處表示，將擴大加強公館鄉狂犬病巡迴注射，並呼籲民眾要遵守「二不一要」，不要棄養犬貓寵物、不要接觸捕捉野生動物、要每年帶家中犬貓寵物注射狂犬病疫苗，就可避免狂犬病在人與動物間傳播。民眾如不慎遭野生動物或遊蕩犬貓抓咬傷，請以肥皂及大量清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後儘速就醫，並通報苗栗縣動物保護防疫所處置。

苗栗縣公館鄉仁安村119甲線道路旁，日前發現一隻死亡鼬獾，經送農業部獸醫研究所檢出狂犬病陽性案例。（縣府農業處提供）

苗栗縣公館鄉仁安村119甲線道路旁，日前發現一隻死亡鼬獾，經送農業部獸醫研究所檢出狂犬病陽性案例。（縣府農業處提供）

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