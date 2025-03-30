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健康網》謹「腎」過清明！ 吃潤餅這些撇步讓腰子也說讚
黃宜靜／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕清明節（4月4日）就要報到，連假期間少不了潤餅來應景。腎臟科醫師王婷翊分享，潤餅在台灣也分「南北派」，北部濕潤鹹香、南部則乾爽甜鹹。不過不管哪一種，腎友都要量力而為，她分享幾招聰明吃，像是替換肉類，以燙雞胸替換滷肉、餅皮改用越南春捲皮，1餐1-2捲剛剛好等，讓腎臟也說讚。
南北潤餅大不同
台南新樓醫院腎臟科醫師王婷翊在臉書專頁「腰子安娜／王婷翊醫師」發文分享，說到端午節，大家吵南北粽；到了清明節，潤餅也有分南北派。
北部潤餅：濕潤系代表，走一個鹹香路線。
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餡料多是汆燙青菜，像高麗菜、紅蘿蔔；肉類多用紅糟肉，風味有點酒香加鹹香；花生粉少糖，蛋酥或蛋皮當點綴，咬一口，濕潤滑順、清爽鹹香。
南部潤餅：乾爽系選手，糖粉不手軟。
餡料先炒香再包，香菇豆乾炒到入味；肉類用香腸、滷肉，有時還會塞一點油麵（常見嘉義地區）；糖粉加上花生粉一撒下去，瞬間變甜點，吃起來紮實有料，甜甜鹹鹹超涮嘴。
腎友5招安心吃 只吃氣氛不拚命
王婷翊指出，清明節想吃潤餅沒問題，但腎友們記得聰明選擇、量力而為：
●餅皮可改用越南春捲皮，搭配冬粉，低蛋白、低磷又有咬勁。
●蔬菜建議：高麗菜、豆芽菜、蒲瓜、洋蔥、木耳等低鉀選手。
●肉類建議：水煮或川燙雞胸、里肌肉，避免香腸、滷肉、紅糟肉。
●花生粉、芝麻粉少量（1/2湯匙），醬料建議用蔥薑蒜檸檬汁調味。
●一餐1至2捲剛剛好，吃氣氛不拚數量，腎臟也說讚。
做到3點更加分
●餅皮選全麥：增加膳食纖維。
●肉類選低脂：海鮮、雞胸、豆製品都可以。
●多一點彩色蔬菜：萵苣、玉米筍、紅蘿蔔，讓營養更豐富。
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