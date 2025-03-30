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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》橄欖油不只護心也顧腎 挑選「2重點」保健更有效

2025/03/30 07:27

醫師建議，選擇冷壓初榨橄欖油（EVOO）；對預防腎病的效果可能更好；示意圖。（圖取自freepik）

醫師建議，選擇冷壓初榨橄欖油（EVOO）；對預防腎病的效果可能更好；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕地中海飲食靈魂之一「橄欖油」對健康有不少好處。腎臟科醫師王婷翊表示，橄欖油不僅改善高血壓、心血管健康，有研究發現還能保護腎臟、調控血糖、預防糖尿病腎病等。挑選上，建議選擇冷壓初榨橄欖油（EVOO），多酚與抗氧化劑含量較高；避免購買經過「精煉」（Refined）或「純橄欖油」（Pure Olive Oil），營養成分較少。

穩血糖、降血壓 有助防腎病

台南新樓醫院腎臟科醫師王婷翊在臉書專頁「腰子安娜／王婷翊醫師」發文指出，橄欖油（Olive oil） 富含單元不飽和脂肪酸（MUFA）、多酚（polyphenols）、抗氧化成分，對心血管、代謝健康與發炎控制都有極大幫助，被譽為「黃金液體」，具有以下健康好處：

●保護心血管：富含單元不飽和脂肪酸，有助於降低壞膽固醇（LDL）、增加好膽固醇（HDL），減少動脈硬化風險；多酚可降低血壓，減少高血壓對腎臟的影響。

●抗發炎：含有強效抗氧化劑（如橄欖多酚），能減少慢性發炎，對抗體內的氧化壓力；

●幫助血糖控制：可增加胰島素敏感性，對於糖尿病患者有助於穩定血糖，而糖尿病是導致腎病的主因之一。

抗氧化、降低發炎 護腎效果好

​另外，有研究發現，橄欖油可能對腎臟有保護作用：

●減少腎臟氧化壓力：橄欖油中的抗氧化劑（如維生素E、多酚）有助於降低氧化壓力，減緩腎功能惡化。

●降低發炎反應：慢性腎病及許多腎臟相關疾病都與慢性發炎有關，橄欖油中的橄欖苦苷（oleuropein）與橄欖多酚可降低發炎因子（如IL-6、TNF-α），保護腎臟組織。

●改善高血壓、心血管健康：高血壓是腎臟病的頭號殺手！橄欖油可幫助降低血壓、改善血管功能，減少腎臟因高血壓受損的機率。

●有助於糖尿病腎病（Diabetic Nephropathy）：研究顯示，橄欖油可穩定血糖，降低胰島素阻抗，減少腎小球過濾壓力，預防糖尿病腎病的進展。

醫師建議，食用橄欖油應適量，每天1至2湯匙，可用於涼拌、烤蔬菜、拌飯或低溫料理；示意圖。（圖取自freepik）

醫師建議，食用橄欖油應適量，每天1至2湯匙，可用於涼拌、烤蔬菜、拌飯或低溫料理；示意圖。（圖取自freepik）

適量用油 每天1至2湯匙

​王婷翊建議，食用橄欖油有2大重點，即「適量食用」，每日約1至2湯匙，可用於涼拌、烤蔬菜、拌飯或低溫料理；「避免高溫油炸」，可能破壞橄欖油中的抗氧化成分。

她總結，橄欖油不只是心血管的好朋友，也可能對腎臟有保護作用；減少發炎、降低氧化壓力、改善血壓與血糖，這些對腎臟健康都有幫助；並挑選冷壓初榨橄欖油，避免高溫加熱，才能發揮最大保健功效。

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