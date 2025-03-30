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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

研究：抗生素干擾嬰兒腸道菌 恐致1型糖尿病風險增

2025/03/30 12:14

研究指出，抗生素干擾嬰兒腸道菌，或致日後糖尿病；情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

研究指出，抗生素干擾嬰兒腸道菌，或致日後糖尿病；情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕近期研究發現，嬰兒時期接觸抗生素可能會擾亂腸道微生物組的平衡，影響負責製造胰島素的β細胞發育，進而提高日後罹患糖尿病的風險。這項發表於頂尖期刊《科學》（Science）的研究強調，生命早期的微生物群在胰臟發育中扮演關鍵角色，某些特定微生物甚至有助於β細胞增生。

β細胞是人體內唯一能製造胰島素的細胞，而胰島素是將葡萄糖轉化為能量、調節血糖的關鍵荷爾蒙。人類嬰兒出生時β細胞數量有限，必須在生命早期迅速增生以滿足一生需求。然而，抗生素的使用可能干擾了這個關鍵的細胞增長過程。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，由美國科羅拉多大學波德分校生物前沿研究所（BioFrontiers Institute）助理教授珍妮佛·希爾（Jennifer Hill）領導的研究，透過小鼠模型發現，特定腸道微生物，例如都柏林念珠菌（Candida dubliniensis），在β細胞的發育過程中扮演著支持性的重要角色。希爾表示，這項研究不僅揭示了微生物如何影響β細胞發育的機制，也為未來糖尿病防治提供了新的思考方向。

第一型糖尿病是一種自體免疫疾病，患者胰臟無法分泌足夠胰島素，導致血糖升高，目前無法根治，影響全球數百萬人，且通常在兒童期發病。雖然遺傳是重要因素，但環境的影響同樣不可忽視。科學家觀察到，帶有相同第一型糖尿病易感基因的同卵雙胞胎，往往只有其中一人發病。這顯示「環境經歷正在改變他們的患病易感性」，而微生物組被認為是其中一個重要的環境因素。

過去的研究也間接支持此觀點。例如，接受母乳餵養或經陰道自然分娩的嬰兒，因接觸到較健康的早期微生物，罹患第一型糖尿病的風險相對較低。相反地，早期使用抗生素雖能對抗有害細菌，卻可能同時殺死或抑制了那些對胰臟β細胞正常發育至關重要的益菌，從而潛在增加了糖尿病的風險。

希爾的研究明確指出，生命早期存在一個關鍵的「機會之窗」，特定微生物在此期間對胰臟細胞的正常發育不可或缺。抗生素的干預可能恰好發生在這個窗口期，阻礙了β細胞應有的增生，進而影響個體長期的胰島素分泌能力。

研究人員推測，未來或許能運用基於微生物的方法，例如透過補充特定的益生菌或益生元，來幫助恢復或維持高風險嬰兒腸道微生物的健康平衡。希爾對此表示樂觀，認為相關研究「提供了重要新證據」，顯示這類方法有潛力應用於糖尿病的預防，甚至可能對治療有所助益。

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