健康網》芹菜吃不完？ 農業部教保鮮3招 放1個月也好呷

農業部分享3招保存芹菜的方式；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕脆甜芹菜正著時，但每次買都一大把，常常吃不完容易壞，究竟該如何保存，可以放得久呢？農業部分享3種方式，首先若選擇水養常溫者，保存期較短，僅約3-5天，若選擇冷藏保鮮，便能可存放約2-3週；想放更長時間，可選擇冷凍切丁，可存放約1個月，一樣好吃！

農業部在臉書專頁分享，芹菜香氣獨特，口感爽脆，不論是快炒、煮湯還是當作辛香料調味都超對味。每年10月至隔年4月正是芹菜盛產的季節，主要產地有雲林、彰化、高雄、屏東，可趁著產季享受芹菜美味！

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芹菜蛋白質、鐵、維生素B含量超高

芹菜富含營養，農業部曾說明，芹菜葉子味道苦澀，多數人只會選擇食用葉柄，品嘗甜脆口感。芹菜葉柄的膳食纖維功能強大，可避免腸道吸收膽固醇，且富含極高的鉀離子，可幫助鈉鹽排出，讓血管鬆弛，是有助於降低血壓的好幫手。另外，芹菜葉子也含有豐富的營養價值，維生素C含量是莖的1倍、葉酸則是10倍，若能改變食用習慣，連同芹菜葉一起吃，好處更多。

農業部進一步提及，不只如此，芹菜中蛋白質含量比一般瓜果蔬菜高出1倍，鐵含量為番茄的20倍左右，維生素B含量高，鈣、磷、鐵等礦物質元素含量也高於一般綠色蔬菜，富含滿滿營養。

農業部提到，芹菜葉子味道苦澀，多數人只會選擇食用葉柄，品嘗甜脆口感；示意圖。（資料照）

先去葉再保存 延長保鮮期

不過，每次購買芹菜時，總會擔心吃不完？對此，農業部分享3招保存方式，並補充，因芹菜的水分易透過葉片散失，建議先去葉再存放，延長保鮮期！

●水養常溫—可存放約3-5天：去除葉片後，將芹菜根部泡在約2公分深的水中，每日換水，可保持新鮮，約可存放3-5天。

●冷藏保鮮—可存放約2-3週：去除葉片後，噴水稍微打濕餐巾紙包裹根部，放入塑膠袋綁緊後，直立放於冰箱冷藏，可延緩水分流失，延長保鮮，可放至2-3週。

●冷凍切丁—可存放約1個月：去除葉片與根部，洗淨晾乾後，切成適合料理的小段或丁狀，裝入保鮮袋冷凍，隨取隨用超方便，最長可存放約1個月。

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