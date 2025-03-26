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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

6旬男重度心衰竭 嘉義長庚心臟移植延續生命

2025/03/26 15:17

醫療團隊恭喜鄭姓男子即將出院。（嘉義長庚醫院提供）

醫療團隊恭喜鄭姓男子即將出院。（嘉義長庚醫院提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕66歲的鄭姓男子長期患有心臟衰竭，曾由嘉義長庚醫院心臟外科醫師黃耀廣進行心臟瓣膜更換手術，回復正常生活，但去（2024）年9月因惡化成重度心衰竭，裝上葉克膜、短效型心室輔助器維持生命，11月時進行心臟移植手術，術後復原良好，即將出院，今（26）天他感謝醫院醫療團隊，讓他重獲新生。

黃耀廣表示，「心臟疾病」是國人死因第二名，心臟衰竭有「心臟癌症」之稱，原因包含高血壓、冠心病、心肌病變等，心臟移植手術為末期心臟衰竭最有效之治療方式之一。

鄭姓男子曾動心臟瓣膜更換手術，也能獨力照顧罹癌妻子。妻子過世後，他病情也持續惡化，因擔心移植手術風險錯過多次移植機會，去年9月他無呼吸心跳，經急救後裝上葉克膜、短效型心室輔助器維持生命。

11月時有適合移植的心臟，嘉義長庚心臟移植團隊前往捐贈醫院取回心臟，進行心臟移植手術，歷經248分鐘完成手術，移植後第58天轉至普通病房，並配合心肺復健計畫，鄭男即將出院回家，繼續體驗嶄新人生。

嘉義長庚醫院院長楊仁宗說，嘉義長庚已取得心臟、肝臟（含活體）、腎臟、眼角膜、骨骼、組織等移植手術資格，感謝捐贈者遺愛人間的善心，醫療團隊將承接起病人與家屬的心願，透過移植手術將病人的生命力種植於受贈者上，重啟人生。

鄭姓男子感謝嘉義長庚醫院團隊完成心臟移植手術，讓他重獲新生。（嘉義長庚醫院提供）

鄭姓男子感謝嘉義長庚醫院團隊完成心臟移植手術，讓他重獲新生。（嘉義長庚醫院提供）

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