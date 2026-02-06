心臟病年奪2萬命 長庚研究發現先放支架再繞道 30天死亡率升

心臟疾病高居台灣十大死因第2位；長庚研究發現，曾放置心臟支架，術後死亡與再手術風險明顯增加；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕心臟疾病高居台灣十大死因第2位，每年奪走約2.3萬條性命，且有年輕化趨勢。林口長庚醫院心臟團隊最新研究發現，曾放置冠狀動脈支架的病人，日後再接受繞道手術，其術後30天死亡風險顯著上升，長期再血管重建的機率也明顯提高。

這項研究已發表於2022年9月的胸腔心臟血管外科領域第一名期刊《胸腔心臟血管外科雜誌》（The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery），長庚團隊呼籲將這項結果納入臨床治療指引，幫助病人及醫師在關鍵時刻做出最合適的治療選擇，達到最佳的長期效果。

林口長庚心臟血管外科主任陳紹緯指出，研究團隊利用台灣全民健康保險資料庫，回溯分析逾3.2萬名接受多條血管冠狀動脈繞道手術的病人，其中約3千人曾於術前接受支架置放。研究透過嚴謹的傾向分數配對分析，排除年齡、性別、共病症、醫院等級及手術緊急性等干擾因素。

研究結果顯示，曾放置支架的病人，在接受繞道手術後30天內死亡率為7.2%，明顯高於未放置支架者的5.0%；進一步長達13年的追蹤亦發現，曾放置支架者再次接受支架置放或繞道手術的風險為14.4%，同樣高於未放置支架者的10.0%。研究亦顯示，支架放置的次數與數量愈多，日後再血管重建的風險愈高，曾接受兩次以上支架置放，或體內已有2支以上支架的病人，其風險更為明顯。

陳紹緯表示，冠狀動脈支架置放主要是利用金屬網狀支架撐開狹窄血管，改善血流，適用於部分血管病變相對單純的病人；冠狀動脈繞道手術則是為缺血心肌建立新的血流通道，繞過阻塞的冠狀動脈，增加心臟的血液與氧氣供應，可有效降低心肌梗塞與死亡風險，通常適用於多條血管阻塞或病變複雜度高的病人。

他強調，研究結果凸顯對冠狀動脈疾病病人而言，每一次治療策略的選擇，都可能影響後續手術風險與長期預後，醫療團隊應透過醫病共享決策與跨專科討論，審慎評估最適合的治療策略，而非單一治療方式一體適用。林口長庚醫院長期運作「心臟團隊」制度，確保病人能同時與心臟內科與外科醫師充分討論，提升醫療決策精準度。

林口長庚胸腔及心臟血管外科助理教授鄭羽廷補充，大型臨床試驗顯示，嚴重左主冠狀動脈狹窄、多條冠狀動脈阻塞、病變複雜度高，或合併糖尿病、左心室功能不佳的病人，繞道手術仍能提供較佳的長期存活率與預後，因此初始治療策略的選擇尤為關鍵。

臨床個案顯示，1名50歲糖尿病男性，因左主幹與三條冠狀動脈嚴重阻塞，且血管病變複雜度極高，曾接受鑽石旋磨術並放置5支藥物塗層支架，手術初期成功，但1年後病況惡化，最終仍需接受繞道手術。主刀的桃園長庚醫院院長葉集孝指出，病人先前的支架治療，不僅增加後續繞道手術的風險，也讓病人承擔較高的自費醫療費用，所幸病人手術後恢復良好。

葉集孝表示，這項研究為臨床提供重要實證基礎，未來亦可在合適病人中搭配微創或達文西機器手臂輔助手術，期望研究成果能納入臨床治療指引並推展至全國，協助冠狀動脈疾病病人在關鍵治療時刻，做出最適合的治療選擇，達到最佳的長期效果。

冠狀動脈繞道手術示意圖。（長庚醫院提供）

心臟支架增加冠狀動脈繞道手術後需要再次放置心臟支架機率。（長庚醫院提供）

心臟支架增加冠狀動脈繞道手術死亡率示意圖。（長庚醫院提供）

