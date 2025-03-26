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健康網》今年第2例！嬰兒染伊科11型逝 認識腸病毒

2025/03/26 12:38

近日傳出嬰兒因伊科11型病毒過世，疾管署呼籲準媽媽們落實戴口罩、勤洗手等感染防護措施。（圖取自shutterstock）

近日傳出嬰兒因伊科11型病毒過世，疾管署呼籲準媽媽們落實戴口罩、勤洗手等感染防護措施。（圖取自shutterstock）

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今年奪2命！台大醫示警：腸病毒「伊科11型」恐大流行

健康網》女嬰染腸病毒伊科病毒11型逝 有這些症狀當心

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕疾管署在昨（25）日宣布今（2025）年第2例因為感染腸病毒過世的案例，為1名未滿1個月的嬰兒，且是感染伊科病毒11型併發重症死亡之個案。疾管署表示，這名個案為早產兒，出生後呼吸窘迫住院，2月中旬收住兒童加護病房，3週大有低血氧及發炎指數、肝指數同步上升狀況。最後因敗血性休克與多重器官衰竭，在發病後1週死亡。

台大醫院小兒感染科主任呂俊毅示警，過去腸病毒在4月開始流行，6月達高峰；但今年卻在年初就出現零星重症，且是伊科病毒11型，容易發生在1歲以下嬰兒，尤其是小於3個月嬰兒。

另1個案發生在今年2月底，同樣為未滿1個月嬰兒。疾管署表示，5歲以下嬰幼兒為腸病毒併發重症高危險群，一旦出現嗜睡、意識改變、活動力不佳、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，若未及時治療易引發腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫與肺出血等重症。

疾管署表示，伊科病毒常經由分娩過程或產後母嬰接觸等途徑傳染，新生兒感染後常以發燒、活力不佳、食慾降低、心肌炎、肝炎、腦炎、血小板下降、多發性器官衰竭等敗血症徵候表現。

疾管署表示，由於新生兒感染伊科病毒11型，早期常以非特異性症狀表現，須提醒準媽媽們落實戴口罩、勤洗手等感染防護措施，並於產前14天至分娩前後，應注意自身健康情形，如有發燒、上呼吸道感染、腹瀉、肋肌痛等疑似腸病毒感染症狀時，應主動告知醫師，以利後續診斷處置、轉診及感染管制措施。

同時，伊科11型病毒與一般腸病毒之差異，疾管署在粉專「疾病管制署 - 1922防疫達人」釋疑，兩者傳染途徑相似，然腸病毒容易在5歲以下幼童發生重症，但伊科病毒則容易危害新生兒。且伊科病毒恐造成新生兒敗血症與多重器官衰竭。「新生兒感染腸病毒以伊科病毒居多，且併發重症機率高，準媽媽及家人產前產後要多加防範。」

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