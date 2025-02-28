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健康網》女嬰染腸病毒伊科病毒11型逝 有這些症狀當心

2025/02/28 10:23

疾管署表示，腸病毒的伊科病毒11型特別容易感染新生兒，需格外小心。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

疾管署表示，腸病毒的伊科病毒11型特別容易感染新生兒，需格外小心。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

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今年首例死亡！ 未滿月嬰染腸病毒短短一週就離世

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕衛福部疾管署在今（27）日公布首例腸病毒併發重症死亡之病例，為北部一名未滿1個月的女嬰。疾管署表示，伊科病毒11型特別容易感染新生兒，且嬰兒免疫力偏弱，病情惡化速度快。提醒家有孕婦與新生兒的家庭，務必加強手部衛生，降低感染風險。

疾管署表示，5歲以下嬰幼兒為腸病毒併發重症高危險群，一旦出現嗜睡、意識改變、活動力不佳、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，若未及時治療易引發腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫與肺出血等重症。

疾管署提醒民眾應留意家中幼兒健康，如發現有上述前兆病徵，應儘速送大醫院治療。此外，腸病毒傳染力強，嬰幼兒如經醫師診斷感染腸病毒時，應避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的風險。

另外，或許有人疑惑：一般腸病毒與伊科病毒11型，有何不同？疾管署在粉專「疾病管制署 - 1922防疫達人」釋疑，兩者傳染途徑相似，然腸病毒容易在5歲以下幼童發生重症，但伊科病毒則容易危害新生兒。且伊科病毒恐造成新生兒敗血症與多重器官衰竭。「新生兒感染腸病毒以伊科病毒居多，且併發重症機率高，準媽媽及家人產前產後要多加防範。」

伊科病毒11型與腸病毒比較。（圖取自「疾病管制署 - 1922防疫達人」）

伊科病毒11型與腸病毒比較。（圖取自「疾病管制署 - 1922防疫達人」）

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