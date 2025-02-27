今年首例死亡！ 未滿月嬰染腸病毒短短一週就離世

疾管署發言人曾淑慧表示，伊科病毒11型特別容易感染新生兒，且相較於年長孩童或青少年，嬰兒的免疫力較弱，病情惡化速度快，雖然目前國內腸病毒疫情處於低點，仍存在風險。（資料照 ）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部疾管署今（27日）公布今年首例腸病毒併發重症死亡病例，為北部1名未滿1個月的女嬰，寶寶2月16日因呼吸急促、活動力降低住院，19日發燒、呼吸困難，20日轉入新生兒加護病房，23日因多重器官衰竭與敗血症不幸離世，檢驗結果確認感染伊科病毒11型。

疾管署發言人曾淑慧表示，這名新生兒出生時體重正常，沒有潛在疾病，伊科病毒11型特別容易感染新生兒，且相較於年長孩童或青少年，嬰兒的免疫力較弱，病情惡化速度快，雖然目前國內腸病毒疫情處於低點，仍存在風險，她也提醒家有新生兒或孕婦的家庭，務必加強手部衛生，降低感染風險。

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疾管署指出，新生兒感染腸病毒通常發病於出生後1至14天，從輕微發燒、食慾降低，到嚴重的腦炎、肺炎、甚至多重器官衰竭，病程發展迅速。孕婦若於產前14天至產後有發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀，應主動告知醫師。家長與照顧者應以肥皂勤洗手，若身體不適，應避免接觸新生兒，以降低感染風險。

疾管署表示，近四週監測顯示，社區主要流行腸病毒克沙奇A16型、A6型與A2型，伊科病毒仍有活動。往年疫情多在開學後3至4月上升，家長應留意嬰幼兒健康狀況，幼托機構與醫院嬰兒室應強化訪客管理與環境消毒。

馬偕兒童醫院兒童重症醫學科主任彭純芝指出，新生兒感染腸病毒的症狀與兒童不同，只要有重症案例，就代表社區中有病毒流行，她強調，孕產婦在生產前兩週內的接觸史很重要，也務必告知醫師以提前因應，並避免在流行期間出入公共場所以減少感染風險。

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