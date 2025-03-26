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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

長庚研究：免疫細胞「餓」一下 能提高攻擊癌細胞能力

2025/03/26 11:00

長庚醫院研究團隊。（記者吳亮儀攝）

長庚醫院研究團隊。（記者吳亮儀攝）

〔記者吳亮儀／台北報導〕癌症一直是國人十大死因之首，平均4人死亡中就有1人是死於癌症。長庚醫院研究，利用剝奪免疫細胞的特定養分「天門冬醯胺」（Asparagine），能讓免疫系統更強大，提升癌症治療效果，並且成功應用於鼻咽癌患者身上。

林口長庚醫院醫研部主任楊皇煜強調，這意思不是讓病患不要吃東西的餓，而是暫時不要讓免疫細胞吃到這個特定胺基酸「天門冬醯胺」，因為要在日常飲食中排除它很困難，因此用藥物來抑制它的吸收。

長庚醫院研究團隊發現，限制營養供給可增強免疫細胞攻擊力。（長庚醫院提供）

長庚醫院研究團隊發現，限制營養供給可增強免疫細胞攻擊力。（長庚醫院提供）

天門冬醯胺是一種胺基酸，對癌細胞和免疫細胞來說都是重要的養分。長庚醫院研究團隊發現，限制天門冬醯胺供應、讓免疫細胞處於天門冬醯胺缺乏的環境時，反而會啟動免疫細胞的代謝適應機制，讓CD8+ T細胞（殺手T細胞）變得更強、更具攻擊力，在體外培養實驗中發現抗腫瘤激素釋放增加十倍，幫助人體對抗腫瘤。

這一發現促使研究團隊在鼻咽癌患者身上測試新的治療策略，結合可分解體內天門冬醯胺酸的L-天門冬酰胺酶（Asparaginase），搭配免疫檢查點抑制劑（anti-PD-1），企圖達到一邊抑制腫瘤細胞，一邊增強免疫攻擊的效果。

楊皇煜解釋，選擇應用於鼻咽癌患者，是因為傳統上晚期鼻咽癌對免疫療法的反應率不高。研究團隊共針對6名鼻咽癌患者合併L-天門冬酰胺酶進行臨床測試，在後續的10個月內追蹤腫瘤大小的變化。

結果顯示，4名鼻咽癌患者的腫瘤縮小率大幅提升，1名患者維持免疫穩定狀態，1名患者甚至達到完全緩解、腫瘤完全消失，為鼻咽癌患者帶來治療新希望。這位完全緩解的鼻咽癌患者，原本病情惡化，對傳統療法無效，但在接受這項創新的合併療法後，2個月後腫瘤快速縮小，最終在影像檢查中完全消失。

研究指出，若能透過藥物抑制，避免免疫細胞吃到「天門冬醯胺」，能提升癌症治療效果。（長庚醫院提供）

研究指出，若能透過藥物抑制，避免免疫細胞吃到「天門冬醯胺」，能提升癌症治療效果。（長庚醫院提供）

楊皇煜表示，研究靈感來自於腫瘤微環境的代謝特性，腫瘤細胞為了維持生長與增殖，會極力爭奪周邊的養分，導致腫瘤微環境中營養大量缺乏，進一步影響周圍免疫細胞的活性。

科學界早已發現，為了對抗癌細胞，免疫細胞具備代謝適應能力，而研究團隊專注於胺基酸對免疫細胞活化的影響，在一系列細胞與動物實驗中進一步確認天門冬醯胺剝奪能夠誘導T細胞適應代謝壓力，反而提升粒線體活性與細胞毒性分子的表達，增強其抗腫瘤作用。

研究團隊表示，從小鼠實驗發現T細胞清除腫瘤作用增加。（長庚醫院提供）

研究團隊表示，從小鼠實驗發現T細胞清除腫瘤作用增加。（長庚醫院提供）

楊皇煜指出，這些初步的結果證明，透過調控營養代謝，改變免疫細胞的營養供應，即可提升免疫攻擊力，這種「代謝重塑」策略將成為未來癌症免疫治療的新方向，不僅對鼻咽癌有效，類似策略未來可能適用於其它實體腫瘤。

他強調，接下來，研究團隊計畫進行更大規模的臨床試驗，驗證這種新療法的效果與安全性，並探索個人化治療的可能性，讓未來癌症治療更精準、更有效。這項創新成果首登在2025年3月國際權威期刊《自然代謝》（Nature Metabolism）。

研究團隊發現，限制營養供給可增強免疫細胞攻擊力。（長庚醫院提供）

研究團隊發現，限制營養供給可增強免疫細胞攻擊力。（長庚醫院提供）

長庚醫院研究團隊。（長庚醫院提供）

長庚醫院研究團隊。（長庚醫院提供）

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