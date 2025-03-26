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健康網》大餐後來一杯！ 中醫推2茶飲 降脂清血管
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕高血脂、高血糖、高血壓等三高名列台灣十大死因排名之中，其中高血脂更是隱形殺手。藍田馬光中醫診所副院長陳俐彣指出，中醫將高血脂分成4種證型，包括濕熱、痰濕、腎陰不足和血瘀，降血脂中藥以活血化瘀和逐痰祛濕為主，常用藥材有何首烏、丹參、山楂、荷葉、三七等，聚餐宴席後若想解膩消脂，推薦飲用洛神荷葉茶、山楂決明子茶。
中醫觀點看高血脂
陳俐彣表示，高血脂在中醫典籍的記載中，認為貪食「肥甘厚味」導致吃進身體多餘的高糖高油形成體內痰濕，這些濕濁容易阻遏陽氣，讓臟腑功能下降，開始出現消化不良、代謝差、水腫、容易疲倦的狀況；濕濁積聚久了會化熱，由於血管濃稠脂肪堆積後引起發炎反應，血液黏稠度加大，使得血流更不順暢，就造成了血瘀的狀態；總結來說是飲食不節後內生痰濕，痰濕鬱久化熱造成血瘀。
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中醫治療 依證型用藥
她說，臨床上中醫在不同階段會用祛痰化瘀、清熱利濕、滋陰養血的方向來搭配治療，將高血脂分成4種證型，包括濕熱、痰濕、腎陰不足和血瘀，降血脂中藥以活血化瘀和逐痰祛濕為主，常用的藥材有何首烏、丹參、山楂、荷葉、三七等。
2茶飲2穴道 改善高血脂
除了中藥治療，陳俐彣也分享2茶飲、2穴道來幫助養生。
洛神荷葉茶：洛神花能降低總膽固醇和三酸甘油酯、清暢血管減少動脈粥狀硬化，可有效地預防心血管疾病的發生。荷葉有利水降脂的功用，能抑制人體對脂肪的吸收。
山楂決明子茶：山楂生津解渴，幫助消化，決明子清熱明目、消食通便功效，同時飲用祛脂消脹幫助排除宿便，但山楂性味酸澀，腸胃功能弱者建議依中醫師指示服用。
足三里穴：平時可以用指腹按壓足三里穴，每天3次、每次3～5分鐘，強化脾胃運化機能，幫助身體排除痰濁。
天樞穴：有腸胃脹氣或宿便等便秘習慣者，可在腹部天樞穴順時鐘方向做按摩，每天3次，每次30下，強化腸胃機能幫助腸道蠕動。
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