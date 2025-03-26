自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》春天頭痛欲裂？ 醫點5原因7招緩解

2025/03/26 10:28

謝炳賢指出，春天氣溫變化大，早晚溫差常常可達10度以上，這種劇烈變化會影響大腦血管的擴張與收縮，導致血流不穩定，引發頭痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

謝炳賢指出，春天氣溫變化大，早晚溫差常常可達10度以上，這種劇烈變化會影響大腦血管的擴張與收縮，導致血流不穩定，引發頭痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春天是萬物復甦的季節，但對很多人來說，卻也是「頭痛」的季節。陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦礁溪診所陽明醫院頸椎腰椎微創手術」上發文分享，此時保暖頭頸、避免過敏原、舒緩壓力、規律運動、保持水分、調整作息、均衡飲食，都能幫助舒緩不適。

為什麼春天特別容易頭痛？

●氣溫忽冷忽熱：謝炳賢指出，春天氣溫變化大，早晚溫差常常可達10度以上，這種劇烈變化會影響大腦血管的擴張與收縮，導致血流不穩定，引發頭痛。尤其是偏頭痛患者，在氣壓或溫度變化時，頭痛的機率更高。

●春天多風：春天很多時候風很大，多吹幾分鐘風，就容易導致頭部血管痙攣，造成緊張性頭痛或偏頭痛。特別是頭部或頸部長時間吹風，更容易引發頭痛。

●春季過敏：謝炳賢表示，春天花粉、塵蟎與空氣中的懸浮微粒增加，許多人容易出現過敏性鼻炎、鼻塞、鼻竇炎，導致頭部壓力上升，引發頭痛。如果常鼻塞、流鼻水、眼睛癢，可能就是過敏引發的頭痛。

●春睏影響：春天的氣候變暖，白天較長，讓人體的生理時鐘需要重新調整，許多人會出現「春睏」，導致白天昏昏欲睡，晚上卻難以入眠。長期的睡眠不足或睡眠品質不佳，也會讓頭痛加劇！

●情緒波動大：春天是情緒變化較大的季節，日照時間變長、氣溫變化、荷爾蒙變動，都可能讓人容易焦慮、煩躁、壓力增加，進而引發緊張性頭痛或偏頭痛。

謝炳賢說，春天風大，要避免讓頭部直接吹風，特別是在早晨與夜晚更要注意。建議可以戴帽子、圍圍巾，保護頭部與頸部，預防頭痛發作；圖為情境照。（圖取自freepik）

謝炳賢說，春天風大，要避免讓頭部直接吹風，特別是在早晨與夜晚更要注意。建議可以戴帽子、圍圍巾，保護頭部與頸部，預防頭痛發作；圖為情境照。（圖取自freepik）

春天頭痛怎麼辦？

●保暖頭頸：謝炳賢說，春天風大，要避免讓頭部直接吹風，特別是在早晨與夜晚更要注意。建議可以戴帽子、圍圍巾，保護頭部與頸部，預防頭痛發作。

●避免過敏原：如果是春季過敏族，記得減少接觸花粉、塵蟎與空氣污染，建議可以在家中使用空氣清淨機，並定期清洗枕頭與床單，降低過敏反應，減少因鼻塞造成的頭痛。

●舒緩壓力：壓力大容易引發緊張性頭痛，建議每天花10-15分鐘深呼吸、冥想或做瑜伽，讓身體放鬆，減少壓力型頭痛的。

●規律運動：謝炳賢建議，每天可以進行大概30分鐘的運動，例如散步、慢跑、伸展操，這可以促進血液循環、穩定自律神經，減少頭痛的發作頻率。

●保持水分：春天氣溫回升，人體水分流失快，如果水分攝取不足，血液循環變差，也會引發頭痛。這是老生常談，但真的很重要，記得要喝滿2000c.c.的水，也可以考慮適量補充椰子水、溫開水，維持身體的水分平衡。

●調整作息：一定要確保每天規律作息，避免熬夜、滑手機過久，睡前可以泡熱水澡、喝杯溫牛奶，幫助入眠，避免因睡眠不足引發的頭痛。

●均衡飲食：謝炳賢建議，多吃富含鎂、維生素B群、Omega-3的食物，例如深綠色蔬菜，魚類，還有堅果等，這些營養素都能幫助穩定神經，減少頭痛的發作。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中