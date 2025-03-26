健康網》春天頭痛欲裂？ 醫點5原因7招緩解

謝炳賢指出，春天氣溫變化大，早晚溫差常常可達10度以上，這種劇烈變化會影響大腦血管的擴張與收縮，導致血流不穩定，引發頭痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春天是萬物復甦的季節，但對很多人來說，卻也是「頭痛」的季節。陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦礁溪診所陽明醫院頸椎腰椎微創手術」上發文分享，此時保暖頭頸、避免過敏原、舒緩壓力、規律運動、保持水分、調整作息、均衡飲食，都能幫助舒緩不適。

為什麼春天特別容易頭痛？

●氣溫忽冷忽熱：謝炳賢指出，春天氣溫變化大，早晚溫差常常可達10度以上，這種劇烈變化會影響大腦血管的擴張與收縮，導致血流不穩定，引發頭痛。尤其是偏頭痛患者，在氣壓或溫度變化時，頭痛的機率更高。

請繼續往下閱讀...

●春天多風：春天很多時候風很大，多吹幾分鐘風，就容易導致頭部血管痙攣，造成緊張性頭痛或偏頭痛。特別是頭部或頸部長時間吹風，更容易引發頭痛。

●春季過敏：謝炳賢表示，春天花粉、塵蟎與空氣中的懸浮微粒增加，許多人容易出現過敏性鼻炎、鼻塞、鼻竇炎，導致頭部壓力上升，引發頭痛。如果常鼻塞、流鼻水、眼睛癢，可能就是過敏引發的頭痛。

●春睏影響：春天的氣候變暖，白天較長，讓人體的生理時鐘需要重新調整，許多人會出現「春睏」，導致白天昏昏欲睡，晚上卻難以入眠。長期的睡眠不足或睡眠品質不佳，也會讓頭痛加劇！

●情緒波動大：春天是情緒變化較大的季節，日照時間變長、氣溫變化、荷爾蒙變動，都可能讓人容易焦慮、煩躁、壓力增加，進而引發緊張性頭痛或偏頭痛。

謝炳賢說，春天風大，要避免讓頭部直接吹風，特別是在早晨與夜晚更要注意。建議可以戴帽子、圍圍巾，保護頭部與頸部，預防頭痛發作；圖為情境照。（圖取自freepik）

春天頭痛怎麼辦？

●保暖頭頸：謝炳賢說，春天風大，要避免讓頭部直接吹風，特別是在早晨與夜晚更要注意。建議可以戴帽子、圍圍巾，保護頭部與頸部，預防頭痛發作。

●避免過敏原：如果是春季過敏族，記得減少接觸花粉、塵蟎與空氣污染，建議可以在家中使用空氣清淨機，並定期清洗枕頭與床單，降低過敏反應，減少因鼻塞造成的頭痛。

●舒緩壓力：壓力大容易引發緊張性頭痛，建議每天花10-15分鐘深呼吸、冥想或做瑜伽，讓身體放鬆，減少壓力型頭痛的。

●規律運動：謝炳賢建議，每天可以進行大概30分鐘的運動，例如散步、慢跑、伸展操，這可以促進血液循環、穩定自律神經，減少頭痛的發作頻率。

●保持水分：春天氣溫回升，人體水分流失快，如果水分攝取不足，血液循環變差，也會引發頭痛。這是老生常談，但真的很重要，記得要喝滿2000c.c.的水，也可以考慮適量補充椰子水、溫開水，維持身體的水分平衡。

●調整作息：一定要確保每天規律作息，避免熬夜、滑手機過久，睡前可以泡熱水澡、喝杯溫牛奶，幫助入眠，避免因睡眠不足引發的頭痛。

●均衡飲食：謝炳賢建議，多吃富含鎂、維生素B群、Omega-3的食物，例如深綠色蔬菜，魚類，還有堅果等，這些營養素都能幫助穩定神經，減少頭痛的發作。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法