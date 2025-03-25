精準除消化道腫瘤 高榮、屏榮合作引進內視鏡黏膜下剝離術

高雄榮總大腸直腸外科主任許詔文說明去年8月支援屏東榮總進行首例內視鏡黏膜下剝離術（ESD）。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東榮民總醫院啟用2年多，透過高雄榮民總醫院支援，逐步讓患者在地接受治療，其中去年8月引進屏榮的內視鏡黏膜下剝離術，已經成功協助10名罹患消化道腫瘤或癌前病灶的患者完成治療，恢復正常生活。

腸癌、胃癌、食道癌名列國人十大癌症，傳統治療採完整手術切除，但隨著內視鏡技術與器械不斷進步，早期的消化道癌症或癌前病變患者如今也可透過內視鏡黏膜下剝離術（ESD）治療。

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屏東榮總胃腸肝膽科主任高崧碩指出，內視鏡黏膜下剝離術透過微小的切口，使用特殊設計的內視鏡刀具進行黏膜下剝離，完整切除腫瘤與癌前病灶，同時保留健康組織，不但減少傳統外科手術對身體的傷害，術後恢復迅速，改善患者生活品質。

高雄榮總大腸直腸外科主任許詔文表示，高榮在2013年引進內視鏡黏膜下剝離術，技術不斷創新，朝更精準更穩定發展，已成功治療了約500例，10年來僅11人出現併發症，且多為輕症，僅3人轉手術；去年8月進一步引進屏榮，至今已協助10位患者，所有病患術後恢復良好，約3到5天便能出院。

屏榮首位接受內視鏡黏膜下剝離術的患者林先生指出，他因外院檢查發現橫結腸瘜肉過大無法處理，轉診至屏榮完成治療，3天就出院，沒有副作用，目前恢復正常生活，吃得好、也睡得很好。

屏榮與高榮合作引進內視鏡黏膜下剝離術，高榮大腸直腸外科主任許詔文（左起）、副院長陳垚生、林姓患者、屏榮總院長王瑞祥、胃腸肝膽科主任高崧碩一起現身說法。（記者羅欣貞攝）

屏東榮總院長王瑞祥表示，高榮和屏榮之間的技術移轉和傳承，都盼讓屏東鄉親可以留在屏東接受更多治療，不管在癌症放射治療或核子醫學科相關檢查等方面，都有不錯表現且持續推進。

高雄榮總副院長陳垚生也強調，高榮和屏榮合作無間，不管是門診醫生支援、經驗交流、不定期手術支援都持續進行，最重要是醫療在地化，讓屏東鄉親享有同等的醫療品質。

屏東榮總胃腸肝膽科主任高崧碩為屏東鄉親看診。（記者羅欣貞攝）

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