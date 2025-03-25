健康網》褲拉鍊卡到「小兄弟」！ 醫授冷靜處理4步驟

醫師提醒，當「弟弟」被拉鍊卡到，甚至扯到包皮破皮時，當務之急要冷靜面對；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當男性沒穿內褲時，「弟弟」不只被拉鍊卡到，甚至扯到包皮破皮該怎麼辦？先別急著尖叫，三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻表示，首先要冷靜，接著拿生理食鹽水輕輕清潔傷口、塗抹抗生素藥膏並保持乾燥、最重要的是給它一個安靜的恢復環境。

高銘鴻在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」發文分享，除了先幫事主的「小兄弟」默哀3秒外，提醒各位男性朋友，穿內褲不是選擇題，而是小兄弟的基本保護裝備，必須穿內褲。在穿著有拉鍊的褲子時，拉鍊要慢慢拉，小心快1秒可能會給小兄弟帶來無數刺痛。選擇舒適透氣的內褲穿，別委屈小兄弟。此外，清醒後再穿衣服，否則迷迷糊糊時拉拉鍊，小兄弟會感受到痛苦。

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高銘鴻提醒，如果傷口發炎腫脹、持續疼痛、癒合緩慢，記得快找泌尿科醫師求救，別撐著硬說「男子漢不怕痛」，小兄弟可不是鐵打的，它也需要關愛。

高銘鴻強調，穿褲子是件小事，但也要認真，小兄弟是有尊嚴的，它值得更好的對待，別因為一時疏忽，讓好夥伴成為受害者！此外，也別把小兄弟「戰傷」的照片傳給醫師看，請保護好隱私，也保護好小兄弟。

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