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健康 > 名人健康事

健康網》女星柯以柔高燒不退住院 醫揭腎臟發炎2原因

2025/03/25 19:15

女星柯以柔因泌尿道及腎臟發炎住院，醫師提醒，壓力太大與水喝不夠都是腎臟發炎的可能原因。（圖取自柯以柔臉書）

女星柯以柔因泌尿道及腎臟發炎住院，醫師提醒，壓力太大與水喝不夠都是腎臟發炎的可能原因。（圖取自柯以柔臉書）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女星柯以柔於23日在臉書發文指自己因大腸桿菌感染，導致泌尿道及左腎臟發炎，住院接受抗生素治療；對此，亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，這種狀況在腎臟科很常見，也提醒大家，腎臟發炎原因有：生活壓力大導致身體透支，使免疫力下降，或水分攝取不足，讓病菌有了侵入的機會。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文說明，腎臟是身體的過濾器，每天負責排毒、調節電解質平衡等繁重的工作。然而，當飲水不足、沒有適當休息，就可能造成泌尿道感染，進而影響腎臟的功能。他家也有長輩前陣子因擔心晚上睡覺頻跑廁所，白天都不敢喝水，導致發燒畏寒送急診，吃了一週抗生素才痊癒。

腎臟發炎的原因

●生活壓力大、身體透支：忙碌的工作和生活節奏會使免疫力下降。

●水分攝取不足：身體需要足夠水分排除病菌，飲水不足會讓病菌有了侵入的機會。

腎功能正常情況的保健方法

●多喝水：每天至少飲用2000c.c.的水，幫助腎臟和泌尿道有效排除毒素。

●適度休息：過度勞累不僅對腎臟，對身體都會造成傷害，適度休息絕對是最好的養生之道。

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