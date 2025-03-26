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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》黑咖啡「加1物」更美味！ 營養師：還能助減重

2025/03/26 06:30

營養師表示，黑咖啡搭配肉桂，除了豐富口感，還能幫助減重；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，黑咖啡搭配肉桂，除了豐富口感，還能幫助減重；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕黑咖啡是許多人早餐的標配，而肉桂是某些人品嘗甜食最愛的口味，它們搭配在一起有著意想不到的功效。營養師劉怡里在臉書專頁「劉怡里 營養師」發影片分享，黑咖啡搭配肉桂，除了豐富口感、提升營養價值外，還能「幫助降低體重」。

過去，常有人說黑咖啡搭配「快走」或其他運動能降低體重，但劉怡里表示，光是喝黑咖啡+肉桂，其實就可以控制住體重。只是要注意量的攝取，以6克以下為佳。

劉怡里分享，肉桂富含肉桂醛（Cinnamaldehyde），可以幫助人體增加胰島素敏感度、抑制體脂肪生成，有助燃燒脂肪達到瘦身效果；此外，肉桂醛還能有效緩解胃部不適，像是喝黑咖啡容易脹氣、消化不良的人，也可以加一點肉桂。不僅如此，肉桂本身也具有抗發炎的功效，有些研究建議，膽固醇過高的人喝黑咖啡時，也可以加一點肉桂粉。

國健署強調，肉桂不能取代血糖藥物，尤其針對糖尿病患者而言，做好血糖管理才是根本；示意圖。（圖取自freepik）

國健署強調，肉桂不能取代血糖藥物，尤其針對糖尿病患者而言，做好血糖管理才是根本；示意圖。（圖取自freepik）

坊間有傳言指出，吃肉桂能降血糖，這是真的嗎？國健署表示，肉桂中主要的活性物質為肉桂醛，可抗發炎、抗氧化。研究也發現，肉桂能延緩胃排空，抑制醣類分解酵素，增加胰島素的敏感性，促進胰島素釋放而降低血糖。

但國健署強調，肉桂並不能取代血糖藥物，尤其針對糖尿病患者而言，治療最重要的就是要做好血糖管理，而不是單靠吃肉桂。應依病情與醫師、營養師配合，選擇適當的健康飲食，做好定期自我血糖監控，養成規律運動習慣，遵照醫囑按時服藥，以降低合併症發生，維持身體健康。

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