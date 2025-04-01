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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》更年期不只喝豆漿！ 中醫推6食材補腎養血

2025/04/01 09:10

中醫師指出，更年期可透過攝取山藥、黑木耳、黑豆、黃豆、核桃、牛蒡等食材的營養素補腎益氣，調節荷爾蒙，有助緩解不適。圖為黑木耳炒山藥；示意圖。（圖取自photoAC）

中醫師指出，更年期可透過攝取山藥、黑木耳、黑豆、黃豆、核桃、牛蒡等食材的營養素補腎益氣，調節荷爾蒙，有助緩解不適。圖為黑木耳炒山藥；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕潮熱汗出、昏暈、心悸，情緒不穩、失眠樣樣來，更年期令不少婦女好困擾！雲鼎中醫診所中醫師何柏蓉在臉書專頁「雲鼎中醫診所」發文表示，更年期是每位女性生命中的重要轉折點，身體開始適應荷爾蒙變化，容易出現煩躁、潮熱、骨質流失等問題；可透過攝取山藥、黑豆、黃豆、核桃、黑木耳、牛蒡等食材的營養素補腎益氣，調節荷爾蒙，增強代謝與排毒，搭配穴道按摩，有助緩解更年期不適。

雲鼎中醫診所於臉書發文指出，中醫診病觀點認為，女性更年期的中醫病理為停經前後，因腎氣漸漸衰減、體內荷爾蒙變化導致機體陰陽失調，或腎陰虧損、陽失潛藏，或腎陽不足、經脈臟腑失於濡養，引起心、肝、脾、胃等臟腑功能紊亂的一系列症候。

中醫師表示，女性於更年期身體開始適應荷爾蒙變化，容易出現煩躁、潮熱、骨質流失等問題；可透過飲食調理搭配穴道按摩，舒適度過更年期；情境照。（圖取自freepik）

中醫師表示，女性於更年期身體開始適應荷爾蒙變化，容易出現煩躁、潮熱、骨質流失等問題；可透過飲食調理搭配穴道按摩，舒適度過更年期；情境照。（圖取自freepik）

補腎養血6大食材

何柏蓉說，中醫認為補腎養血、平衡陰陽有助於女性順利度過更年期，並推薦食用以下6食材調理身體：

山藥：補腎益氣，維持內分泌平衡。

黑豆：富含植物性雌激素，可調節荷爾蒙。

黃豆：大豆異黃酮有助於緩解更年期不適。

核桃、腰果：滋養腎氣，補充健康油脂。

黑木耳：補血潤燥，可促進循環。

牛蒡：有助排毒、增強代謝。

按摩4穴道調節身心

除了飲食調理，何柏蓉表示，更年期婦女每天也可透過簡單按壓以下4穴位調節身心：

足三里：增強體力，促進消化吸收。

三陰交：調節內分泌，緩解潮熱與焦慮。

神門：安定心神，改善失眠與煩躁。

太衝：疏肝解鬱，減少情緒波動。

何柏蓉提醒，飲食調理與穴道按摩只是輔助，若更年期不適症狀嚴重，建議尋求專業中醫師調理，以針灸、中藥、生活調養等方式，全方位呵護健康。

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