健康網》尿不出來！6旬男攝護腺肥大 釀膀胱結石

不少年長者受到攝護腺肥大困擾，有名6旬長者甚至頻出現結石。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名6旬男有攝護腺肥大的困擾，經常排尿不順以及有反覆膀胱結石的問題，造成解尿更困難，甚至會被石頭塞住而完全尿不出來。懿安泌尿科診所院長呂謹亨提醒，膀胱結石如果合併攝護腺肥大及解尿症狀，都會建議要手術治療攝護腺；同時提供預防膀胱結石形成的方法。

呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」談到曾收治一名68歲的男性，攝護腺肥大多年，雖然有吃藥控制，但是還是常常排尿不順，而且有反覆膀胱結石的問題，造成原本的解尿困難問題，更加嚴重，甚至會被石頭塞住完全尿不出來。過去他在結石復發時，都只單純手術處理結石問題，但其實如果攝護腺肥大解尿不順，又合併膀胱結石，通常會建議做攝護腺手術，改善排尿。

請繼續往下閱讀...

但是呂先生因為怕手術疼痛，以及聽聞親友說傳統攝護腺刮除手術的一些可能的尿道膀胱頸狹窄、漏尿、影響性功能等副作用，一直不敢手術。這次因為排尿困難就醫，檢查過後，超音波顯示呂先生的攝護腺有58克，而且有中葉肥大，往膀胱凸進去，尿流速也偏慢，經過討論後，決定接受攝護腺水蒸氣消融術及膀胱取石手術。手術相當順利，尿管移除後，經過一年的追蹤，尿流速明顯改善，小便都十分順暢，也沒有再結石過。

呂謹亨表示，膀胱結石如果合併攝護腺肥大及解尿症狀，都會建議要手術治療攝護腺。攝護腺肥大容易造成膀胱結石，主要是：

1. 膀胱開口阻塞，造成膀胱退化、尿滯留、殘尿量多，尿液排不乾淨會一直在膀胱濃縮，造成沉澱物結石，也容易泌尿道感染發炎，結石症狀更嚴重。

2. 攝護腺肥大，小顆的結石不易排出，就會在膀胱越長越大。

但是，膀胱結石的原因很多，如果還有其他造成結石的原因，攝護腺肥大手術後還是可能會結石，但至少會改善排尿症狀。

呂謹亨表示，膀胱結石僅占所有泌尿道結石的約5%，膀胱結石的盛行率在男性中較高，男女比例約10:1至4:1之間 。成人中以60歲左右的人最多，在開發中國家的兒童，因為蛋白質飲食缺乏也容易膀胱結石。

呂謹亨表示，膀胱結石的病因通常是多因素的，通常可將膀胱結石分類為原發性、次發性或遷移性：​

●原發性膀胱結石：​多見於兒童，特別是在水分攝取不足、反覆腹瀉及缺乏動物蛋白的地區。另外還有代謝異常疾病。

●次發性膀胱結石：​常見合併泌尿道問題的成人，包括攝護腺肥大、膀胱出口阻塞、神經性膀胱功能障礙、慢性細菌感染、膀胱內異物（如導尿管）、膀胱憩室，以及膀胱擴大術或尿流改道等情況。

●遷移性膀胱結石：​上泌尿道的結石進入膀胱，並可能在膀胱內繼續增大。

​呂謹亨表示，在患有良性前列腺阻塞（BPO）的男性中，膀胱結石的發生率為3到4.7%，而在長期使用導尿管的患者中，發生率約為2.2%。​較大的前列腺膀胱內突起、年齡以及尿流速慢是膀胱結石的獨立危險因素。治療方式採用攝護腺水蒸氣消融術，或攝護腺拉提手術，在持續追蹤的過程，成效相當良好。

為預防膀胱結石的形成，建議採取以下措施：

●充足水分攝取：​保持每日足夠的水分攝取，以增加尿量，降低尿液濃縮程度，從而減少結石形成的風險。

●飲食調整：​在地方性膀胱結石高發地區，根據不同問題，改善飲食結構。

●治療潛在疾病：​積極治療可能導致膀胱結石的潛在疾病，如攝護腺肥大、膀胱出口阻塞、神經性膀胱功能障礙等，以減少結石形成的機會。

呂謹亨總結，膀胱結石的形成原因多樣，預防措施應根據個人情況進行調整，並在醫師指導下採取適當的預防策略。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法