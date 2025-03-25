自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

助乳癌患者拾自信 新竹臺大分院用大網膜字體皮瓣重建乳房

2025/03/25 15:07

新竹臺大分院表示，大網膜自體皮瓣乳房重建手術的流程如圖，從左到右依序是：乳房腫瘤切除、腹腔大網膜拉出、手術後傷口與引流管。（臺大醫院護理師彭譯平繪製、新竹臺大分院提供）。

新竹臺大分院表示，大網膜自體皮瓣乳房重建手術的流程如圖，從左到右依序是：乳房腫瘤切除、腹腔大網膜拉出、手術後傷口與引流管。（臺大醫院護理師彭譯平繪製、新竹臺大分院提供）。

〔記者黃美珠／新竹報導〕如何幫不幸罹患乳癌且做乳房切除術的患者重建外型和自信？新竹臺大分院乳房醫學中心乳房外科醫師黃祥瑋，最近就協助1名38歲的女病友採大網膜自體皮瓣重建手術，讓她部份乳房切除後，迅速恢復健康也恢復自然胸型，讓她重新找回自信。

黃祥瑋說，這名女患者才剛確診乳癌，一度擔心接受部分乳房切除手術，外觀將因此發生變化，所以猶豫不決而延遲療程。

他說，部分乳房切除術，如果切除的範圍超過20%，通常會有較明顯的外觀缺損或變形的後遺症。 若採傳統游離皮瓣重建手術，可能會因血流供應不足而影響皮瓣存活率。而新竹臺大分院所引進的大網膜自體皮瓣技術，搭配術中螢光影像導引技術，可以提升手術的精準度，讓病人有更好的預後。

他說，大網膜自體皮瓣重建技術是目前國際間新興的自體乳房重建方式，其中以日本沖繩Zaha教授執行的案例數最多，所以臺大醫院乳房醫學中心教授黃俊升特別邀請Zaha教授來台傳授經驗，並把這項技術引進新竹臺大分院。

黃祥瑋說，大網膜具有良好的血流循環，能確保皮瓣存活，並大幅降低手術風險。手術由雙主治醫師共同執行，可顯著縮短手術時間，提高安全性。病人術後當天就可下床自由活動。

新竹臺大分院大腸直腸外科醫師張凱行也說，他們的外科團隊引進術中螢光影像導引技術，利用螢光顯影劑，即時顯示皮瓣的血液循環狀況，幫助醫師準確判斷皮瓣的血流供應，增加手術的準確跟安全性。

透過這項技術，醫師能預測皮瓣是否有壞死的風險，減少術後併發症，目前已在國際廣泛應用，對提升乳房重建的成功率具有重要意義。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中