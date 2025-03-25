助乳癌患者拾自信 新竹臺大分院用大網膜字體皮瓣重建乳房

新竹臺大分院表示，大網膜自體皮瓣乳房重建手術的流程如圖，從左到右依序是：乳房腫瘤切除、腹腔大網膜拉出、手術後傷口與引流管。（臺大醫院護理師彭譯平繪製、新竹臺大分院提供）。

〔記者黃美珠／新竹報導〕如何幫不幸罹患乳癌且做乳房切除術的患者重建外型和自信？新竹臺大分院乳房醫學中心乳房外科醫師黃祥瑋，最近就協助1名38歲的女病友採大網膜自體皮瓣重建手術，讓她部份乳房切除後，迅速恢復健康也恢復自然胸型，讓她重新找回自信。

黃祥瑋說，這名女患者才剛確診乳癌，一度擔心接受部分乳房切除手術，外觀將因此發生變化，所以猶豫不決而延遲療程。

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他說，部分乳房切除術，如果切除的範圍超過20%，通常會有較明顯的外觀缺損或變形的後遺症。 若採傳統游離皮瓣重建手術，可能會因血流供應不足而影響皮瓣存活率。而新竹臺大分院所引進的大網膜自體皮瓣技術，搭配術中螢光影像導引技術，可以提升手術的精準度，讓病人有更好的預後。

他說，大網膜自體皮瓣重建技術是目前國際間新興的自體乳房重建方式，其中以日本沖繩Zaha教授執行的案例數最多，所以臺大醫院乳房醫學中心教授黃俊升特別邀請Zaha教授來台傳授經驗，並把這項技術引進新竹臺大分院。

黃祥瑋說，大網膜具有良好的血流循環，能確保皮瓣存活，並大幅降低手術風險。手術由雙主治醫師共同執行，可顯著縮短手術時間，提高安全性。病人術後當天就可下床自由活動。

新竹臺大分院大腸直腸外科醫師張凱行也說，他們的外科團隊引進術中螢光影像導引技術，利用螢光顯影劑，即時顯示皮瓣的血液循環狀況，幫助醫師準確判斷皮瓣的血流供應，增加手術的準確跟安全性。

透過這項技術，醫師能預測皮瓣是否有壞死的風險，減少術後併發症，目前已在國際廣泛應用，對提升乳房重建的成功率具有重要意義。

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