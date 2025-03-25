空污傷腦恐增失智風險 陽明交大研究登國際期刊

該研究由陽明交大公共衛生研究所副教授莊宜芳（右二）主導進行，陽明交大環境與職業衛生研究所副教授潘文驥（左二）負責協助解讀與詮釋研究數據，以及已畢業的陽明交大醫學生林映岑（左一）、醫學系大六學生范綱宸（右一）皆有參與。推估受試者過往10年周遭空氣污染物質相關資料則由成大測量與空間資訊學系教授吳治達團隊負責。（陽明交大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕空氣污染除了與肺癌密切相關外，更可能影響大腦健康，甚至增加失智風險！陽明交大研究團隊分析超過400位健康老年人其居住環境10年間空污數據，發現改善空氣品質與老年人注意力提升及大腦白質完整性密切相關，研究替空氣污染與腦部健康之間的潛在機制提供重要線索，登上國際期刊《Environment International》。

該研究由陽明交大公共衛生研究所副教授莊宜芳主導進行，陽明交大環境與職業衛生研究所副教授潘文驥負責協助解讀與詮釋研究數據，以及已畢業的陽明交大醫學生林映岑、醫學系大六學生范綱宸皆有參與。推估受試者過往10年周遭空氣污染物質相關資料則由成大測量與空間資訊學系教授吳治達團隊負責。

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研究團隊分析居住在偏鄉與都會社區中412位60歲以上的健康老人，利用空間模型估算這些老人居住社區周邊10年間的空污數據，包括細懸浮微粒（PM2.5）、二氧化氮（NO2）、臭氧（O3）及懸浮微粒（PM10）。並請他們參與認知功能測試與磁振造影（MRI）檢查，以分析腦部結構變化。

莊宜芳表示，空氣污染長期以來被視為認知功能障礙的重要風險因子，但關於空氣污染如何影響大腦結構的研究依然有限。這次研究填補了這一科學空白，顯示減少空氣污染對老年人注意力集中與大腦白質的潛在益處。

莊宜芳說明，研究發現細懸浮微粒與二氧化氮濃度減少與老年人的注意力提升呈正相關。更重要的是，磁振造影顯示這些污染物濃度下降，與多個掌管注意力與記憶力的大腦白質區域結構完整性有密切相關。

莊宜芳指出，大腦老化的速度受到基因、生活習慣和環境因子的共同影響。其中基因是先天無法改變，但生活習慣和環境因子卻是可以調整的。透過改善空氣品質，不僅能夠保護環境，還能促進老年人的腦部健康與認知功能。

潘文驥說，該研究在國際環境衛生領域上具有重要意義，因過往研究歐美研究多半著重空氣污染對於心血管疾病、肺癌等常見疾病之探討，少有研究探討空污對於腦部之影響，更遑論特別針對亞洲人種進行研究。呼籲改善空氣品質是提升公共健康的重要策略，特別是在人口老化趨勢日益加劇的情況下更具實際意義。

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