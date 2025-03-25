北部未滿月男嬰染腸病毒死亡 伊科病毒11型奪命

疾管署防疫醫師林詠青表示，伊科病毒或克沙奇B型病毒為引發新生兒重症及死亡的主要腸病毒類型。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕疾管署今（25日）公布今年第2例腸病毒重症死亡，為北部未滿1個月男嬰，2月中旬因有呼吸窘迫情形收住兒童加護病房，3月中旬陸續出現血氧低、心搏過緩、肝炎、血小板下降等敗血症徵候，3月17日不幸死亡；經檢驗審查確認為伊科病毒11型感染併發重症。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，依據往年疫情監測資料顯示，腸病毒疫情於3至4月開始逐漸上升，近期仍處低點波動，但持續有重症病例通報。近4週實驗室監測顯示，腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及伊科病毒11型，與其他多型別腸病毒，將密切監測疫情變化。

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伊科病毒11型和一般腸病毒比一比。（疾署提供）

今年累計3例腸病毒重症確定病例，其中2例死亡，均感染伊科病毒11型，其中2例為出生未滿1個月新生兒，重症病例數略高於2021年至2024年同期介於0至1例；2021年至2024年累計重症病例分別為0、3、11、12例，其中個案感染年齡未滿1歲幼童分別為0、1、4、8例。

疾管署防疫醫師林詠青表示，伊科病毒或克沙奇B型病毒為引發新生兒重症及死亡的主要腸病毒類型，提醒準媽媽懷孕期間、生產前後應做好手部及呼吸道衛生，減少出入人多和空氣不流通的場所，避免與患者接觸，並留意自身健康，產前14天起至分娩前後如有發燒、上呼吸道感染、腹瀉、肋肌痛等症狀，應告知醫師並與嬰幼兒採取適當隔離。

林詠青指出，成人感染腸病毒時，症狀通常較不明顯，容易疏於防護而傳染給嬰幼兒，呼籲家中有嬰幼兒的民眾加強個人衛生，外出返家後先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前應以肥皂正確洗手，有症狀時避免接觸嬰幼兒。

家有新生兒者請注意，防範新生兒感染腸病毒可以這樣做。（疾署提供）

林詠青說明，新生兒感染初期可能會有發燒、活力不佳、食慾降低等情形，未及時治療可能發展成心肌炎、肝炎、腦炎、血小板下降、多發性器官衰竭等重症，家長要注意腸病毒重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力麻痺、肌抽躍等症狀，應儘速送至醫院治療，掌握治療契機。

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