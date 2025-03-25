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健康網》熬夜害你胖又禿！ 醫點3類人要小心
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕別以為熬夜後補眠睡飽就沒事，可能讓你胖又禿！內分泌科醫師陳潔雯指出，睡眠不足會降低生長激素分泌和胰島素的敏感度，導致脂肪囤積，調控食慾的荷爾蒙失衡，食慾大增，特別想吃甜食；而壓力荷爾蒙增加，也促使毛囊提前進入休止期，頭髮變細、掉髮加劇，甚至造成禿頭，尤其是輪班工作者、報復性熬夜族及年紀較長者更要注意。
3族群須警惕熬夜問題
內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯在臉書專頁「療生活．陳潔雯醫師」與好食課發文表示，熬夜後不是只有疲累問題，長期作息混亂、熬夜不但壞處多，也會影響健康。她說，尤其以下3族群，應特別留意熬夜問題。
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●輪班工作者（醫護、航空、服務業）：日夜顛倒影響生理時鐘，長期可能增加心血管疾病和代謝異常的風險。
●報復性熬夜族（週末狂追劇、打遊戲）：週末睡超晚，導致生理時鐘錯亂，週一上班超累，睡眠效率降低，長期下來恐會深深影響健康。
●年紀較長者：年齡增長後，睡眠品質下降，補眠也難以完全修復熬夜的傷害，可能導致內分泌失調、記憶力變差、免疫力下降。
日夜顛倒可能導致2後果
至於日夜顛倒除會帶來精神不濟與健康威脅，陳潔雯說，熬夜還可能還會造成「胖+禿」的後果！
●變胖：睡眠不足會降低生長激素的分泌和降低胰島素敏感度，導致脂肪囤積。熬夜也會促使調控食慾的荷爾蒙失衡，減少瘦體素，增加飢餓素分泌，使得食慾大增，甚至特別想吃甜食。
●掉髮、白髮、禿頭：熬夜容易使自律神經失調、壓力荷爾蒙增加，影響毛囊與頭皮健康，尤其皮質醇的增加會使毛囊提前進入休止期，造成落髮增加、新髮生成受抑制，頭髮變細、掉髮加劇，也可能會變禿頭！
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