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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

男性注意！一個壞習慣 攝護腺癌死亡風險暴增45％

2025/03/25 12:08

男性定期篩檢攝護腺癌，降低死亡風險。（資料照）

男性定期篩檢攝護腺癌，降低死亡風險。（資料照）

〔記者陳成良／綜合報導〕攝護腺癌是男性中常見的癌症之一，也是全球男性癌症死亡的第五大主因。一項由荷蘭伊拉斯謨醫療中心癌症研究所（Erasmus MC Cancer Institute）主導的研究發現，男性若習慣性忽略攝護腺癌篩檢，死於此病的風險將激增45%。專家呼籲，推行全國性篩檢計畫能幫助男性及早治療，提升治癒率，並降低晚期治療的高昂成本。

福斯新聞網（Fox News）23日報導，這項研究引用歐洲攝護腺癌篩檢隨機研究（ERSPC）的20年追蹤數據，涵蓋芬蘭、荷蘭、義大利、瑞典、瑞士、比利時和西班牙七國，是全球規模最大的攝護腺癌篩檢研究。結果顯示，參加篩檢的男性死於攝護腺癌的風險較未受邀者低23%，而從未參加篩檢者則高出39%。PSA（攝護腺特異抗原）血液檢測能降低20%的死亡風險，顯示早期發現的重要性。

研究分析了7萬2460名受邀參加篩檢的男性，其中約1/6從未現身。這群人的攝護腺癌死亡風險比參與者高出45%。研究主持人利嫩（Renée Leenen）博士指出，這些男性可能普遍缺乏健康意識，較少採取預防措施。她強調，專家需探究這些人的背景與動機，設計更具吸引力的篩檢計畫，提升參與率。

瑞典卡羅林斯卡學院（Karolinska Institute）泌尿科醫師諾德斯特倫（Tobias Nordström）補充，了解男性拒絕篩檢的原因及其與疾病惡化的關聯，至關重要。這項發現將於西班牙馬德里舉辦的歐洲泌尿科協會（EAU）大會上發表，盼喚起各界對篩檢的重視。專家認為，攝護腺癌如同潛伏的危機，篩檢是扭轉命運的關鍵一步。

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