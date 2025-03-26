自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》咖哩4吃法！ 農糧署：經典不敗必加這「三劍客」

2025/03/26 19:31

農糧署分享經典不敗的咖哩口味配方，加入洋蔥、胡蘿蔔、馬鈴薯三劍客，不僅可以平衡咖哩的辛辣感，還能增添甜味；示意圖。（圖取自freepik）

農糧署分享經典不敗的咖哩口味配方，加入洋蔥、胡蘿蔔、馬鈴薯三劍客，不僅可以平衡咖哩的辛辣感，還能增添甜味；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕家常料理已經變不出新花樣了嗎？不妨煮一鍋熱騰騰的咖哩吧！農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享4個煮咖哩的美味配方，不敗經典口味可以選用洋蔥、胡蘿蔔、馬鈴薯三劍客，不僅可以平衡咖哩的辛辣感，還能增添甜味。另外，也可以加點青菜做出創意料理、放入茄子提升口感。

農糧署表示，煮咖哩時，選用當季蔬菜來搭配，色香味俱全，營養又美味：

咖哩最佳配菜 追求口感加3樣

●不敗經典：

洋蔥：12-4月為其產季，炒至金黃，更添甜味。

胡蘿蔔：12-4月為其產季，口感柔軟，能平衡辛辣。

馬鈴薯：1-3月為其產季，口感綿密，增添飽足感。

●加點蔬菜展創意：

菠菜：11-5月為其產季，在咖哩最後加入，增色添營養。

青花菜、花椰菜：10-4月為其產季，它能吸附醬汁，乾煎更香。

農糧署表示，想要吃創意咖哩，不妨加點蔬菜，如青花菜、菠菜等；示意圖。（圖取自freepik）

農糧署表示，想要吃創意咖哩，不妨加點蔬菜，如青花菜、菠菜等；示意圖。（圖取自freepik）

●追求多層次口感：

茄子：5-11月為其產季，柔軟多汁，乾煎至定型。

夏南瓜（櫛瓜）：9-4月為其產季，切片乾煎，最後加入。

青椒與甜椒：全年有產，先切絲拌炒，增色添口感。

●獨特口味：

南瓜：3-10月為其產季，與咖哩可以很好的融合，調和辛辣感。

芋頭：全年有產，口味濃郁，充滿越式風味。

番茄：11-4月為其產季，炒軟後加入，增添酸甜感。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中