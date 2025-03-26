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健康網》咖哩4吃法！ 農糧署：經典不敗必加這「三劍客」
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕家常料理已經變不出新花樣了嗎？不妨煮一鍋熱騰騰的咖哩吧！農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享4個煮咖哩的美味配方，不敗經典口味可以選用洋蔥、胡蘿蔔、馬鈴薯三劍客，不僅可以平衡咖哩的辛辣感，還能增添甜味。另外，也可以加點青菜做出創意料理、放入茄子提升口感。
農糧署表示，煮咖哩時，選用當季蔬菜來搭配，色香味俱全，營養又美味：
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咖哩最佳配菜 追求口感加3樣
●不敗經典：
洋蔥：12-4月為其產季，炒至金黃，更添甜味。
胡蘿蔔：12-4月為其產季，口感柔軟，能平衡辛辣。
馬鈴薯：1-3月為其產季，口感綿密，增添飽足感。
●加點蔬菜展創意：
菠菜：11-5月為其產季，在咖哩最後加入，增色添營養。
青花菜、花椰菜：10-4月為其產季，它能吸附醬汁，乾煎更香。
●追求多層次口感：
茄子：5-11月為其產季，柔軟多汁，乾煎至定型。
夏南瓜（櫛瓜）：9-4月為其產季，切片乾煎，最後加入。
青椒與甜椒：全年有產，先切絲拌炒，增色添口感。
●獨特口味：
南瓜：3-10月為其產季，與咖哩可以很好的融合，調和辛辣感。
芋頭：全年有產，口味濃郁，充滿越式風味。
番茄：11-4月為其產季，炒軟後加入，增添酸甜感。
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