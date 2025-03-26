自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》喝全脂牛奶血脂過高、發胖？ 醫揭「真相」

2025/03/26 07:30

小鼠研究顯示，飲用全脂牛奶並不會使血脂明顯上升、體重增加，反而是讓HDL-C顯著上升；示意圖。（圖取自freepik）

小鼠研究顯示，飲用全脂牛奶並不會使血脂明顯上升、體重增加，反而是讓HDL-C顯著上升；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人認為喝全脂牛奶，會導致血脂過高，甚至引發肥胖問題，而刻意挑選低脂牛奶飲用；對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒彙整國外研究指出，其實飲用全脂牛奶並不會使血脂明顯上升、體重增加，反而是讓HDL-C（好膽固醇）上升，這意味著全脂奶可能有益於心血管健康。不過，他也提醒，儘管研究顯示全脂牛奶對血脂肪有正面影響，但仍建議適量攝取，搭配均衡飲食，更健康。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文引述1項發表於國際期刊《Food & Function》上的研究，讓小鼠長期餵食高劑量的全脂牛奶，結果發現，血脂沒有明顯上升、體重也沒有增加，反而是HDL-C（好膽固醇）顯著上升，這意味著全脂奶不但沒有壞處，還可能對心血管有幫助。

另1項研究則指出，對於低脂乳製品可降低心血管疾病風險之說法，目前顯然沒有得到現有文獻的完全支援，也許以後可能需要根據這1證據，會重新審查。

醫師舉例，早上來1杯香濃的全脂牛奶，搭配燕麥或全麥麵包，滿滿的活力之餘，同時也能兼顧心血管健康；示意圖。（圖取自freepik）

醫師舉例，早上來1杯香濃的全脂牛奶，搭配燕麥或全麥麵包，滿滿的活力之餘，同時也能兼顧心血管健康；示意圖。（圖取自freepik）

黃軒總結，綜合以上研究可知，無需盲目選低脂牛奶，若為本身患有慢性疾病，但未有高血脂肪過高或代謝症候群，可適量喝全脂奶，不過，因為每個人身體狀況不同，若有疑慮可諮詢專業醫師或營養師。

黃軒提及，牛奶中的脂肪能增加飽足感，有助於控制食慾，配合均衡飲食與運動，全脂奶也可以成為健康生活的一部分。舉例來說，早上來1杯香濃的全脂牛奶，搭配燕麥或全麥麵包，給你滿滿的活力，同時也能兼顧心血管健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中