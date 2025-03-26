健康網》喝全脂牛奶血脂過高、發胖？ 醫揭「真相」

小鼠研究顯示，飲用全脂牛奶並不會使血脂明顯上升、體重增加，反而是讓HDL-C顯著上升；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人認為喝全脂牛奶，會導致血脂過高，甚至引發肥胖問題，而刻意挑選低脂牛奶飲用；對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒彙整國外研究指出，其實飲用全脂牛奶並不會使血脂明顯上升、體重增加，反而是讓HDL-C（好膽固醇）上升，這意味著全脂奶可能有益於心血管健康。不過，他也提醒，儘管研究顯示全脂牛奶對血脂肪有正面影響，但仍建議適量攝取，搭配均衡飲食，更健康。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文引述1項發表於國際期刊《Food & Function》上的研究，讓小鼠長期餵食高劑量的全脂牛奶，結果發現，血脂沒有明顯上升、體重也沒有增加，反而是HDL-C（好膽固醇）顯著上升，這意味著全脂奶不但沒有壞處，還可能對心血管有幫助。

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另1項研究則指出，對於低脂乳製品可降低心血管疾病風險之說法，目前顯然沒有得到現有文獻的完全支援，也許以後可能需要根據這1證據，會重新審查。

醫師舉例，早上來1杯香濃的全脂牛奶，搭配燕麥或全麥麵包，滿滿的活力之餘，同時也能兼顧心血管健康；示意圖。（圖取自freepik）

黃軒總結，綜合以上研究可知，無需盲目選低脂牛奶，若為本身患有慢性疾病，但未有高血脂肪過高或代謝症候群，可適量喝全脂奶，不過，因為每個人身體狀況不同，若有疑慮可諮詢專業醫師或營養師。

黃軒提及，牛奶中的脂肪能增加飽足感，有助於控制食慾，配合均衡飲食與運動，全脂奶也可以成為健康生活的一部分。舉例來說，早上來1杯香濃的全脂牛奶，搭配燕麥或全麥麵包，給你滿滿的活力，同時也能兼顧心血管健康。

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