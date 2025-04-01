健康網》驗孕4大技巧更準確！ 醫：驗晨尿效果更好

針對驗孕，醫師分享4大撇步讓結果更準確，例如驗孕前避免大量飲水、重複測試確保結果無誤等；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕驗孕不想「空歡喜」、「白緊張」？掌握正確技巧很重要！板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上分享4大撇步讓驗孕更準確，包含早晨驗準確度最高、月經該來沒來就等一週再驗、減少飲水量避免尿液被稀釋、重複測試確保結果無誤。並提醒，驗孕前正常飲食即可，不要喝大量水或利尿劑、咖啡、茶，以免影響驗孕結果。

剛結束性行為就驗孕 效果恐不準

嚴絢上在臉書粉專「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」發文指出，如果驗孕棒測不出來，主要的關鍵是「人絨毛膜促性腺激素（hCG）」濃度。這種激素在受孕後10到14天才會明顯上升，所以如果才剛結束性生活沒幾天，即使真的懷孕了，驗孕棒還是可能驗不出來。

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醫師表示，剛睡醒的第一泡尿，人絨毛膜促性腺激素（hCG）濃度最高，所以建議大家在早晨驗孕，會更容易驗出結果；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

經期後7天再驗 4招更準確

為了不浪費驗孕棒、不讓自己白白擔心或空歡喜，嚴絢上建議參考以下4個驗孕小技巧，讓結果更準確：

●早晨驗準確度最高：剛睡醒的第一泡尿，hCG濃度最高，所以建議大家在早晨驗孕，會更容易驗出結果。

●經期該來沒來，等一週再驗：越早驗，假陰性的機率越高。最好的時機點是預估經期後7天，此時hCG已明顯上升，準確度會大幅提高。

●減少飲水量，避免尿液被稀釋：大量喝水會讓尿液變得稀釋，影響hCG濃度，可能會讓結果不夠清楚。所以測試前2到3小時盡量別大量喝水。

●重複測試，確保結果無誤：有時候因為產品瑕疵或個人體質不同，可能會有驗孕失準的狀況。如果第二條線非常淺，建議隔幾天再測一次，或換不同品牌的驗孕棒確認。

驗孕前飲食方針

嚴絢上提醒，驗孕前正常飲食即可，不需要刻意吃什麼食物來影響結果。也不要吃大量的水或利尿劑（會影響尿液濃度）；或過量的咖啡或茶，避免影響身體狀態。

她表示，驗孕這件事，無論結果如何，心情難免會有點忐忑。如果是期待的結果，記得找時間和醫師討論產檢計畫；如果不是預期的結果，也請放心，還有許多選擇可以一起討論，讓自己找到最適合的方向。

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