健康網》大出帶血羊便便以為是痔瘡 醫：真凶恐是「它」

醫師表示，肛裂症狀通常在硬便、便秘、腹瀉之後，肛門會突然傳來撕裂般的痛感，痛感可能持續數小時甚至數天；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，我這幾天早上排便都有鮮血，屁股有點癢，那幾天水喝得少解出羊便便，用了痔瘡乳膏雖然痛感減輕、排便恢復正常，但還是每天出血，是不是血管老化需要開刀？」痔瘡手術女醫師鍾雲霓收到患者來訊，根據症狀推論，鮮紅色血跡、羊咩咩硬便（小顆粒狀）、癢癢的不適感更像肛裂而非痔瘡，建議多喝水、補膳食纖維、適當坐浴幫助傷口癒合，除非兩個月後仍反覆裂傷，就需要考慮手術修補。

鍾雲霓於臉書粉專「痔瘡手術女醫師-鍾雲霓」發文指出，根據該患者描述症狀，懷疑兩大「嫌疑犯」有犯案可能：

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嫌疑犯一號：肛裂

作案手法：通常在硬便、便秘、腹瀉之後，肛門會突然傳來撕裂般的痛感，痛感可能持續數小時甚至數天。

現場跡證：排便時傷口疼痛感明顯，帶著拉扯撕裂感；鮮血會流進馬桶、附著在糞便表面，或沾在衛生紙上；可能伴隨疼痛、搔癢感；反覆裂傷，癒合緩慢，可能持續2個月。

嫌疑犯二號：痔瘡

作案手法：當痔瘡血管壁過於脆弱，可能在排便、久坐、運動時破裂。

現場跡證：無痛性出血，蹲下、走路、放個屁，都可能帶出血水；通常不會有痛感，但如果痔瘡發炎或潰瘍，才會產生腫脹與疼痛；出血超過3個月，可能導致慢性貧血，影響全身狀態，如頭暈、心悸、疲倦。

真凶是肛裂 4大症狀一次看

鍾雲霓推理，這場「清晨血案」的元凶應該是肛裂而不是痔瘡，因為病人的敘述符合典型的肛裂特徵：羊咩咩便加上便秘史，是造成肛裂的常見原因；鮮紅色出血發生在排便時，而不是無緣無故滲血；肛門癢的感覺，符合肛裂傷口癒合時的癢感；使用藥膏後疼痛減少，但仍持續出血，因為痔瘡乳膏可能含有止痛成分，能減輕痛感，但對肛裂的傷口修復幫助有限。

醫師表示，溫水坐浴可幫助放鬆肛門括約肌，減少肛裂疼痛與刺激；圖為情境照。（圖取自freepik）

平息肛裂血案2大關鍵

讓肛門休養生息：軟化糞便大量喝水、補充膳食纖維，避免讓傷口反覆裂開；適當坐浴，溫水坐浴可幫助放鬆肛門括約肌，減少疼痛與刺激；避免刺激性食物，辛辣、酒精可能會加重不適。

給傷口時間癒合：肛裂通常在2週到2個月內會自行癒合，只要排便濕軟，不讓它再裂開；如果兩個月後仍反覆裂傷，才會考慮手術修補。

痔瘡出血長達3個月？ 3情況要手術

鍾雲霓補充，雖然這次的案件不是痔瘡出血，但如果遇到以下情況，就該考慮手術了：

●即使是軟便或放屁，還是會無痛性出血。

●蹲下、走路、運動時，都會出血。

●長期慢性出血，導致貧血：頭暈、心悸、疲倦。

醫師提到，痔瘡出血可能導致慢性貧血，若有無痛性出血情形超過3個月，應及時就醫；圖為情境照。（圖取自freepik）

鍾雲霓表示，痔瘡出血不像肛裂會讓你痛到想哭，但它就像個關不緊的血龍頭，慢慢消耗你的血液，導致慢性貧血。如果超過3個月的無痛性出血，請不要輕忽它。馬桶裡的鮮血是身體發出的警訊，聽懂它的語言，成為自己的健康偵探，就能避免不必要的驚慌。

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