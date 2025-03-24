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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》4穴道助逆轉腎！ 中醫治療慢性腎病有一套

2025/03/24 21:51

中醫治療慢性腎病依證型用藥，有利尿消腫、促進排毒、增強腎臟功能等功效；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

中醫治療慢性腎病依證型用藥，有利尿消腫、促進排毒、增強腎臟功能等功效；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來衛福部積極推廣「中醫慢性腎病門診加強照護計畫」，透過中醫藥的介入，可大幅改善腎臟病，降低洗腎風險。東港馬光中醫診所醫師陳憲儀指出，中醫依證型用藥，有利尿消腫、減輕腎臟發炎、促進排毒、增強腎臟功能等功效。另，加上針灸腎俞穴、太谿穴、湧泉穴及三陰交穴，可改善氣血運行、補腎益氣，民眾在家也可自行按摩或熱敷。

中藥調理 減輕發炎改善腎功能

陳憲儀表示，慢性腎病中醫在治療上強調「辨證施治」，通過平衡整體的陰陽、氣血運行、臟腑功能來改善腎臟健康。慢性腎病的特點為「本虛標實」，陰陽、氣血、腎臟虧虛為本虛，結合瘀血、水濕、痰飲、濁毒等標實之證，因此治療上會根據不同證型進行調理。常見中藥如下：

黃耆：有健脾益氣、利尿消腫、減輕腎臟發炎、抗氧化的功用。
丹參：可以活血化瘀、減輕腎臟結構惡化、回復腎小球功能。
大黃：具祛瘀生新、活血、清熱解毒、減輕水腫、促進毒素排出、改善微循環的功能。
山藥：有補腎健脾、改善腎功能、降血糖等作用。

黃耆有健脾益氣、利尿消腫、減輕腎臟發炎、抗氧化的功用。（資料照）

黃耆有健脾益氣、利尿消腫、減輕腎臟發炎、抗氧化的功用。（資料照）

針灸治療 促進血液循環改善代謝

陳憲儀提到，可以通過調節腎經來改善氣血運行、促進血液循環、提高腎臟功能。常用針灸腧穴：

●腎俞穴-有益腎氣、利腰脊的作用，能改善腎臟的代謝功能。位置：腰部第二腰椎棘突下（命門穴）旁開1.5寸處。

●太谿穴-有益腎、降火作用。對腎陰虛型的患者特別有效，能夠改善腰膝痠軟、耳鳴等症狀。位置：內踝尖後方，跟腱前緣的凹陷處。

●湧泉穴-腎經的井穴，能夠引導腎氣向上，調節全身氣血循環。位置：在足底，前腳掌中央凹陷處。

●三陰交穴-脾、肝、腎三條經絡的交會穴，共同調節腎臟與脾胃的關係，有補腎益氣的作用。位置：在小腿內側，髕骨上3寸的位置。

幫助逆轉腎中醫教按4穴位。（馬光中醫診所提供）

幫助逆轉腎中醫教按4穴位。（馬光中醫診所提供）

上述穴位除了針灸，陳憲儀建議可以在家自行按摩或是熱敷，或由在專業人員指導下進行艾灸。按摩時不要過於劇烈，避免造成不適。每次按壓的時間保持在1-3分鐘之間，感覺微微痠脹、舒適即可。治療需要長期堅持，建議每天進行1-2次穴位按摩，並在合適的時間進行，如早晨起床後或睡前。

陳憲儀也分享日常護腎保健之道，包括：控制血糖、血壓及體重；每天適量飲水，以自身體重乘以30c.c.做計算；規律運動，每週進行3-5次運動，大約30分鐘；有高血壓、糖尿病或腎臟病家族史，要定期檢查腎功能；避免吸菸，吸菸會損害血管，減少腎臟的血流；不用來路不明的藥物，遵照醫囑，規律服用醫生開的藥才能顧健康又不傷身！

東港馬光中醫診所醫師陳憲儀。（馬光中醫診所提供）

東港馬光中醫診所醫師陳憲儀。（馬光中醫診所提供）

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