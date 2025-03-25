健康網》泌尿道健康從飲食開始！ 醫推4食物強化免疫

朱信誠指出，蔓越莓富含類黃酮化合物，能有效預防尿道感染，維持泌尿系統的酸鹼平衡；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕泌尿道健康問題時常困擾許多人，特別是在氣溫忽冷忽熱的時候，更容易受到影響。民權精睿泌尿科診所院長朱信誠在臉書專頁「冷靜看診 溫柔守護 泌尿科 朱信誠醫師｜台北中山 男性學 增大 增粗 變硬」發文指出，蔓越莓、南瓜籽、菠菜、番茄，不僅能增強泌尿系統的防禦能力，還能有效預防尿道感染、結石等常見泌尿道疾病。

蔓越莓 維持尿路酸鹼平衡

朱信誠指出，蔓越莓富含類黃酮化合物，能有效預防尿道感染，維持泌尿系統的酸鹼平衡，還有助於降低結石風險。雖然台灣並非蔓越莓的原產地，但市面上已有多種蔓越莓製品可供選擇，如蔓越莓汁或保健食品，適合日常保健食用。

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南瓜籽 增強防禦能力

朱信誠分享，南瓜籽是維持泌尿道健康的重要食材，因為其中含有豐富的鋅元素，能幫助膀胱與尿道的正常運作，並增強泌尿系統的防禦能力。適量攝取南瓜籽，不僅能補充營養，也是健康零食的好選擇。

菠菜 提升免疫力減少感染

朱信誠表示，菠菜含有大量的維生素C與膳食纖維，維生素C有助於提升免疫力，減少泌尿道感染的風險，而膳食纖維則能減輕泌尿系統的負擔。不過，食用前應確保清洗乾淨，以避免殘留農藥或雜質影響健康。

番茄 降低攝護腺疾病風險

朱信誠說，番茄含有豐富的茄紅素，這是一種強效抗氧化物質，對於泌尿道健康大有助益。研究顯示，足量攝取茄紅素能降低攝護腺相關疾病的風險，同時幫助體內維持水分平衡。無論是生食、製成番茄湯，或加入日常餐點中，都是維持健康的好方法。

朱信誠建議，日常飲食中適量攝取這些天然保健食材，有助於提升泌尿道的防禦能力，預防常見疾病。透過健康飲食與良好生活習慣，才能真正守護泌尿系統，維持身體的最佳狀態！

朱信誠分享，南瓜籽是維持泌尿道健康的重要食材，因為其中含有豐富的鋅元素，能幫助膀胱與尿道的正常運作。（圖取自freepik）

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