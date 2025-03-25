健康網》10顆水餃約1個便當 醫教5招：包鮮蝦、蔬菜更低卡

醫師建議，水餃1次不超過10顆，選擇低脂餡料如蔬菜或鮮蝦會更健康；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕平民美食水餃，各種口味應有盡有、取得方便，深受饕客喜愛。不過小兒科醫師陳如瑩提醒，10顆水餃差不多就是一個便當的熱量，主要營養為澱粉和脂肪，可能導致爆卡、鈉過高，建議水餃1次不吃超過10顆、選擇低脂餡料（蔬菜或鮮蝦）、搭配一份青菜、加一些優質蛋白質（如豆干）、避免沾醬和勾芡湯品。

單吃水餃 蛋白質、蔬菜容易不夠

愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩在臉書專頁「陳如瑩醫師 - 小兒腸胃 / 親子減重 / 瘦小偏挑食」發文指出，水餃料理方便又美味，讓人很容易一餐就吃掉好幾顆，其同時包含了澱粉類（水餃皮）、蛋白質（肉）和蔬菜（高麗菜、韭菜），看起來很健康，但實際上，水餃熱量來源主要來自屬於精製澱粉的麵皮和高脂肪的肉末，蛋白質和蔬菜比例嚴重不足。

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如果是高年級孩子或是成人，一餐大約會吃下10到15顆水餃，而一顆水餃的熱量約落在40到70大卡之間，10顆差不多就是一個便當的熱量，熱量不容小覷。如果進一步將裡面的營養素拆解來看，其實會發現主要是澱粉和脂肪：

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●麵皮是主要的成分，屬於精製澱粉類，高升糖指數會造成血糖波動較大。

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●餡料有時候還會加冬粉，也是澱粉。

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●為了口感，水餃使用的肉類通常是絞肉，屬於高脂肪蛋白質。

醫師指出，吃水餃加上常見當配的勾芡濃湯或沾醬，可能攝取到更多熱量和高鈉問題。（資料照）

​若換算成我的餐盤比例來看，蛋白質和蔬菜比例嚴重不足，餡料中的肉類蛋白質不到一個掌心、蔬菜湊起來可能連半個拳頭都不到，為了美味，餡料通常是高油高鹽的重口味調味；如果再加上常見當配的勾芡濃湯或沾醬，可能攝取到更多熱量和高鈉問題。

5招健康吃 包蔬菜、鮮蝦更低脂

​那水餃是不是就不能吃了？陳如瑩說，其實不是不能吃，而是要「聰明地吃」，才能均衡又安心，建議控制水餃的份量（不要超過10顆）、選擇低脂餡料（蔬菜或鮮蝦）、搭配一份青菜（汆燙或涼拌都OK）、再加一些優質蛋白質來源，像是豆干、滷蛋、無糖豆漿等、避免沾醬和勾芡湯品。

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