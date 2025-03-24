宜縣限額200人免費結核篩檢 加碼抽獎帶除濕機回家

民眾參加結核病抽血檢驗，以利及早發現及早治療。（宜蘭縣衛生局提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕今（24）日是世界衛生組織（WHO）訂定的世界結核病日，宜蘭縣結核病發生率高於全國平均值，縣內12鄉鎮市衛生所即日起到5月24日舉辦抽血檢驗，若發現陽性將轉介到醫療院所治療，檢驗者可參加抽獎，限額200人，額滿為止。

根據統計，宜蘭縣結核病發生率，2005年每10萬人口78.1人，2023年降到28.9人，仍高於全國平均值28.2人，這波檢驗主要對象是結核病接觸者，抽獎獎品有智慧型手錶、炸鍋、除濕機。

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宜蘭縣政府衛生局長徐迺維說，結核病透過空氣與飛沫傳染，常見症狀有咳嗽、胸痛、體重減輕、倦怠、食慾不振，咳嗽達2週以上，應接受X光檢查，如果感染結核病，依照指示服藥6到9個月便可治癒。

徐迺維說，一般人受到結核菌感染，當身體免疫力足夠就不會發病，稱為潛伏結核感染，這時沒有症狀，也不具感染性，一旦免疫力下降，恐發病變成結核病，潛伏結核感染期間，及時投藥治療，消滅潛藏體內結核菌，便能降低發病風險。若有結核病相關疑問，可洽詢1922傳染病防治專線，或宜蘭縣府衛生局防疫專線諮詢，電話：03-9357011。

宜蘭縣政府衛生局響應世界結核病日，即日起辦理抽血檢驗。（宜蘭縣衛生局提供）

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