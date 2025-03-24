健康網》「阿伯秘方茶」紅配綠能止咳？ 中醫曝1飲用原則

羅可雯分享，紅茶為全發酵茶，含有茶黃素、茶紅素等成分，性溫味甘，能溫暖脾胃、促進消化，並舒緩咽喉不適；示意圖。（圖取自photoAC）

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清心福全飲料躍升咳嗽救星？網友實測「阿伯秘方」真有效 點法曝光

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期天氣變化劇烈，「春天後母面」的特性展露無遺，冷氣團接連來襲，導致不少民眾感冒後出現咳嗽難癒的情況。近期社群網路上流傳「阿伯止咳秘方」，指稱將綠茶加紅茶混合溫飲，連續喝3天能緩解咳嗽；對此，扶原中醫診所中醫師羅可雯在臉書發文指出，綠茶與紅茶的物質皆有助於緩解咳嗽，但若要「止咳」請選擇「溫熱」且適量飲用。

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綠茶與紅茶皆有助於緩解咳嗽

羅可雯指出，綠茶屬於未發酵茶，富含茶多酚、單寧酸、兒茶素及維生素等抗氧化物質，具清熱解毒、抗菌消炎的效果。其中，茶多酚可消除自由基，降低肺部氧化壓力，而單寧酸則能收斂喉部組織，減少喉嚨乾癢不適，有助於緩解因肺部乾燥引起的咳嗽。

至於紅茶，則為全發酵茶，含有茶黃素、茶紅素等成分，性溫味甘，能溫暖脾胃、促進消化，並舒緩咽喉不適。值得注意的是，紅茶與綠茶皆含有茶鹼（Theophylline），此物質可放鬆氣道，使呼吸更順暢，進而減輕咳嗽症狀。

羅可雯指出，綠茶屬於未發酵茶，富含茶多酚、單寧酸、兒茶素及維生素等抗氧化物質，具清熱解毒、抗菌消炎的效果；圖為示意圖。（圖取自freepik）

喝茶止咳有條件 選擇溫熱且適量

羅可雯強調，感冒期間適量飲用溫熱的綠茶或紅茶，確實有助於殺菌消炎、減輕喉嚨不適。然而，茶中含有咖啡因與茶鹼，具有中樞興奮作用，因此建議白天飲用，以免影響睡眠。此外，空腹喝茶可能導致心悸、頭昏等不適症狀，孕婦、哺乳期婦女及失眠患者應謹慎飲用。

針對不同類型的感冒，中醫也有相對應的茶飲建議。例如，風寒感冒（怕冷、流清涕、痰稀）者，可飲用「薑紅茶」，將生薑與紅茶一起沖泡，有助於祛寒暖胃。若屬於風熱感冒（發燒、咽喉痛、痰黃）者，則可選擇「蜂蜜茶」，在茶水中加入蜂蜜與薄荷葉，以潤肺止咳、緩解喉嚨不適。

感冒咳嗽及早就醫 避免病情惡化

羅可雯提醒，感冒引起的咳嗽原因多樣，若任由病情惡化，可能影響身體恢復。雖然茶飲對症狀有一定的緩解效果，但若咳嗽持續不癒，應及早就醫，讓專業醫師診斷病因，對症下藥，以加速康復。

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