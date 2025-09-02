健康網》手術前需停止服用血糖藥 醫：避免酮酸中毒

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，術前若不停止服用「排糖藥」，就可能引起「酮酸中毒」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕有些人在動手術前，可能會聽到醫生或護理師提醒：「這顆血糖藥在手術前三天要先停掉喔！」對此感到納悶不已。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任在臉書粉專「引人入腎・林軒任醫師」說明，很多人以為只要血糖控制得好，手術就會更安全；但血糖藥其實有分很多種，有些可能會影響手術期間的身體狀態，帶來額外的風險，像口服排糖藥若不停，就有可能引起「酮酸中毒」。

林軒任說，許多人聽到術前要停止服用血糖藥，心中都有數個疑問，認為它又不是抗凝血藥，為何要停。他解釋，血糖藥並不只有一種，有些藥物會為手術期間的身體帶來額外的風險。尤其是近年來很常見、被稱為「排糖藥（學名：SGLT2抑制劑）」的口服降血糖藥。

術前不停排糖藥 恐引起酮酸中毒

林軒任把身體比為一台機器，血糖就是這台機器運轉所需的「燃料」。而排糖藥就像一個「聰明的排糖閥門」，它的工作是打開腎臟的「出口」，讓身體把多餘的糖分從尿液排出，這樣血糖就不會太高，同時也能保護心臟和腎臟。

他解釋，這個排糖閥門在平常的表現很棒，但一遇到「大挑戰」，比方手術，就可能出問題。舉例來說，術前的空腹狀態好比車子沒油，身體這台機器需開始燃燒「備用的脂肪燃料」來維持運作；而手術壓力就像機器在高速運轉，需要更多能量；術後吃得少，就像油箱一直處於低水位的情形。

他說，在這種情況下，如果「排糖閥門」還開著，身體會持續排出寶貴的糖分。這時，機器為了找能量，會大量分解脂肪，產生一種叫做「酮體（ketone body）」的副產物。當酮體太多，就像機器排出太多酸性廢氣，導致身體的血液變酸，醫學上這就稱為「酮酸中毒（ketoacidosis）」。

他指出，更麻煩的是，這個排糖閥門會讓我們的血糖「看起來正常」，但身體卻已經中毒了，這就是所謂的「正常血糖性酮酸中毒」，是一種罕見但很危險的併發症，可能引發呼吸困難、意識混亂，甚至需要緊急住院治療。

術前3天要停藥

林軒任表示，為了預防酮酸中毒風險，醫學專家們制定了明確的停藥建議，就像飛機起飛前要進行安全檢查一樣。目前在台灣上市的3種排糖藥（ Canagliflozin、Dapagliflozin、Empagliflozin）建議手術前至少停藥3天。

他強調，停藥動作並非讓身體失去保護，而是在特殊時期暫時關閉「聰明的排糖閥門」，避免它在不對的時間，做了不對的事情，反而引發危險。等到術後恢復正常飲食，身體狀況較為穩定，醫師就會評估並決定何時可以重新開始用藥。

