健康 > 傷病癌症 > 外傷

桃消NFC感應技術於到院前啟動葉克膜 與死神搶命

2025/09/02 17:04

三民分隊隊員謝明達（右）與廖松信（左），創新研發「NFC（近場無線通訊）結合院前啟動網頁」系統，將院前啟動葉克膜的繁複流程，簡化為「輕碰一下、確認條件、一鍵撥出」的直覺操作。（三民分隊提供）

三民分隊隊員謝明達（右）與廖松信（左），創新研發「NFC（近場無線通訊）結合院前啟動網頁」系統，將院前啟動葉克膜的繁複流程，簡化為「輕碰一下、確認條件、一鍵撥出」的直覺操作。（三民分隊提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕OHCA到院前心肺功能停止患者的黃金救命時間分秒必爭，桃市府消防局第一大隊三民分隊隊員謝明達與廖松信，創新研發「NFC（近場無線通訊）結合院前啟動網頁」系統，將院前啟動ECMO（俗稱葉克膜）的繁複流程，簡化為「輕碰一下、確認條件、一鍵撥出」的直覺操作，大幅縮短啟動時間，爭取更多寶貴時機，而謝明達在加入消防前曾是軟體工程師。

謝明達與廖松信說明，執行OHCA救護勤務時，出勤人員僅需以手機輕觸救護裝備上的NFC標籤，即可立即開啟院前啟動ECMO的專屬網頁，並依據患者狀況逐項確認啟動條件，一旦條件符合，系統會顯示「一鍵撥號」按鍵，直接撥打長庚醫院醫師啟動專線，相較於過去必須先以紙本逐條核對，再從通訊錄搜尋專線號碼撥打與院方溝通，NFC的「tap-and-go」設計，能更好應對緊急現場的複雜與混亂，不僅大幅降低反應時間，也減少溝通誤差。

此項創新獲得醫療專業肯定，並由長庚醫療團隊與三民分隊共同撰寫論文，刊登於國際醫學期刊《Resuscitation Plus》，展現其臨床價值與推廣潛力，值得一提的是，謝明達在加入消防行列前，具備軟體工程師與資訊產業背景，此次將資訊系統思維引入院前急救場景，並與醫療指導醫師緊密合作，讓院前與院後的銜接更加流暢。

2人說，系統實用性也在實際案例中獲得驗證，近期1件OHCA個案中，救護人員從手機觸碰標籤到成功撥通專線，全程僅花11秒，完美示範在高度時效性的急救流程中，同時兼顧速度與準確性。

三民消防分隊長黃柏豪表示，消防人員透過系統創新，將 E-CPR 的啟動從「複雜」變成「直覺」，為每一條生命爭取最大的希望。

桃消創新研發「NFC（近場無線通訊）結合院前啟動網頁」系統，將院前啟動葉克膜的繁複流程，簡化為「輕碰一下、確認條件、一鍵撥出」的直覺操作。（三民分隊提供）

桃消創新研發「NFC（近場無線通訊）結合院前啟動網頁」系統，將院前啟動葉克膜的繁複流程，簡化為「輕碰一下、確認條件、一鍵撥出」的直覺操作。（三民分隊提供）

桃消創新研發「NFC（近場無線通訊）結合院前啟動網頁」系統，將院前啟動葉克膜的繁複流程，簡化為「輕碰一下、確認條件、一鍵撥出」的直覺操作。（三民分隊提供）

桃消創新研發「NFC（近場無線通訊）結合院前啟動網頁」系統，將院前啟動葉克膜的繁複流程，簡化為「輕碰一下、確認條件、一鍵撥出」的直覺操作。（三民分隊提供）

