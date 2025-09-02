健康網》蕭敬騰岳父林光寧急送醫 醫：中風常見併發症

75歲林光寧因呼吸不順急送醫插管治療，疑因肺炎送進加護病房。台中榮總表示，中風病人飲食要注意易嗆咳。（取自臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕蕭敬騰岳父林光寧因呼吸困難，送急診後插管轉送加護病房。據了解，75歲的林光寧中風許久，此次因肺炎感染致呼吸不順。根據台中榮總對於腦中風病人照護建議，因病人常合併肺部感染，由口進食易嗆咳，容易引起肺部發炎。

台中榮總衛教資料指出，腦中風病人因活動改變甚至臥床不動，容易影響到全身的器官，像是心血管、肺部、腸胃道、泌尿道、骨骼肌肉及皮膚等常見的合併症。

尤其是腦組織受到損傷，因此會有各種症狀發生，像是劇烈頭痛、視力模糊、嚴重暈眩感覺異常、眼歪嘴斜、說話不清、流口水、走路搖晃不穩、突然跌倒、肢體麻木、肢體無力等現象發生。

因此，中榮在飲食建議：

●烹調方式可多為蒸、煮、燙。

●可多吃含量低或不含膽固醇的肉品，如：雞胸肉、脫脂奶、魚等。

●可使用植物油，如：葵花油、橄欖油等。

●可多吃蔬菜、水果、全榖、豆類及膳食纖維。

避免飲食建議：

●烹調方式避免為油炸、煎炒食物。

●避免服用含量高的膽固醇，如:內臟、肥肉、魚卵、奶油等。

●避免服用動物脂肪油：牛油、豬油等。

●避免服用糖類、甜食、味精、醬料。

保健建議：

●控制疾病：有糖尿病、高血壓或高血脂症應及早治療，依醫師指示按時服藥，不可隨意停藥且每年應定期接受健康檢查。

●改變行為：禁菸、禁酒，保持續情緒平穩，充分睡眠與休息，保持適當且規律的運動。

●維持健康：維持理想體重，保持排便通暢。

●注意保暖：沐浴時水溫維持攝氏39-42度，視天氣變化添加衣物，維持身體溫暖。

