晴時多雲

健康 > 杏林動態

防登革熱擴散 台南市府各機關加強防治高風險場域

2025/09/02 13:25

高雄市長陳其邁於市政會議聽取衛生局登革熱疫情簡報，指示加強防治，保障市民健康。（市府提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市衛生局今（2）於市政會議簡報鼓山、三民登革熱疫情防治現況。市長陳其邁指示，請各權管機關針對高風險場域落實加強防治，也提醒防疫同仁在進行環境清消時務必注意自身防護。

衛生局說明，鼓山區上週出現10例分布於4個家庭的群聚個案後，本週發現三民區1戶有2個確診病例的家庭群聚，經檢驗確認為登革熱第二型，是否與鼓山區社區傳播鏈相關，仍待基因定序釐清。

衛生局也呼籲落實巡倒清刷，因若家戶長期堆置積水容器，易成為病媒蚊孳生溫床，增加社區傳播風險；除鼓山區持續於警戒範圍執行防疫工作，今起市府防疫團隊亦於三民區警戒範圍進行緊急防治，預計一週內完成2千戶，籲請住戶配合。

另針對丹娜絲颱風及0728豪雨災害補助申請將於9月4日截止，陳其邁責請各區公所加強宣導，尤其桃源、那瑪夏、茂林等區公所應主動瞭解居民需求並協助申辦，以減輕災後負擔，農損現金救助作業則請農業局及區公所積極協助申報。

陳其邁指出，10月至12月即將登場的BLACKPINK、TWICE、伍佰、2025亞洲明星盛典（Asia Artist Awards，簡稱AAA）、共和世代等大型演唱會，各局處應依據活動日期與目標客群，預先規劃行銷方案並加強城市行銷，帶動整體經濟效益。

