自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》逛市場被鼠咬 最怕染上漢他病毒

2025/09/02 22:30

黃昏市場發生逛市場婦女疑遭老鼠咬傷腳趾頭的事件。衛生單位表示，最怕老鼠身上有漢他病毒。（民眾提供）

黃昏市場發生逛市場婦女疑遭老鼠咬傷腳趾頭的事件。衛生單位表示，最怕老鼠身上有漢他病毒。（民眾提供）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台南1名女子8月底到歸仁黃昏市場買菜時，突然右腳拇指一陣刺痛，疑似遭老鼠所咬；今（2025）年4月最驚悚的新聞是好萊塢老牌影帝金哈克曼與妻子因老宅鼠患嚴重，死於「漢他病毒肺症候群」。疾管署表示，治療漢他病毒感染，基本上施以支持療法。

歸仁黃昏市場胡姓管理員指出，這是他在此工作逾20年來首次聽聞老鼠咬傷人的事件。不過，今年1月北市也傳出，市場工作人員出現發燒、乾咳、頭暈等不適症狀，經住院採檢驗後於20日研判確診漢他病毒。

女子穿著夾腳拖，指自己在逛市場時突然腳趾刺痛，低頭一看，見老鼠從旁竄過，已急忙就醫。（取自歸仁大小事臉書）

女子穿著夾腳拖，指自己在逛市場時突然腳趾刺痛，低頭一看，見老鼠從旁竄過，已急忙就醫。（取自歸仁大小事臉書）

漢他病毒症候群屬於人畜共通傳染病，傳染途徑是經由吸入鼠類分泌物或排泄物、接觸遭病毒污染的空氣或物體、被帶病毒的齧齒類動物咬傷等方式感染。

北市衛生局表示，預防方法主要是防鼠，並避免接觸到鼠類及其排泄物與分泌物，包括住宅、餐廳、飯店、小吃攤、市場或食品工廠均應加強環境清潔，適時驅鼠、採取防鼠措施及發現時立即滅鼠。

根據疾管署衛教資料表示，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的嚙齒類動物咬傷，就有感染風險。

漢他病毒出血熱感染後潛伏期為數天至兩個月，主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

目前對於漢他病毒的感染並無特殊治療方法，基本上施以支持療法，在確診為漢他病毒肺症候群前視情況給予必要之抗生素治療。及早給予特別照護以迅速矯正肺和血液電解質之平衡對病人的預後相當重要，由經驗顯示如果能早期診斷，儘快將病人送到加護病房給予氣管插管提供氧氣治療，病人情況可能獲得改善，渡過呼吸窘迫症候期。

因此，醫療照護者在處理漢他肺症候群病例時，應儘快將患者移至加護病房，並隨時注意監測其體液平衡、電解質平衡、以及血壓。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中